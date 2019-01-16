Köpeğin başını okşayan kutup ayısı sosyal medyayı salladı

Kanada'nın, ocak ayında sık sık kutup ayılarını misafir eden Hudson Körfezi'nin kıyılarında dokunaklı bir video kaydedildi.
KUTUP AYISI KÖPEĞİN BAŞINI OKŞUYOR Karelerde, tasmasının ipiyle bir yere bağlı olan bir eskimo kızağı köpeğinin başını 'nazikçe' okşayan bir ayı görülüyor.
National Geographic Rusya, bölgedeki çevreyi koruma yetkililerinin, bu iki tür hayvanın sürekli karşılaştıklarını ve çoğunlukla birbirlerine saldırmadıklarını söylediğini aktarıyor.
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