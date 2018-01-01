Konya'da yeni yıl dua ve eğlenceyle kutlandı

Konya'da yeni yıl dua ve eğlenceyle kutlandı

KONYA'da binlerce kişi yeni yıla eğlence mekanlarında müzik eşliğinde girdi, aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği de Mekke'nin ve Kudüs'ün Fethi Gecesi düzenledi. Konyalılar, yılbaşı gecesi eğlence mekanlarını doldurdu. Binlerce kişi müzik eşliğinde eğlendi. Saatler gece yarısını gösterdiğinde, kalabalık, ondan geriye doğru sayarak yeni yıla girdi. Eğlence geç saatlere kadar sürdü. Aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği tarafından Mekke'nin Fethi ve Kudüs'ün Fethi Gecesi düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, hafızlar Kuran-ı Kerim okudu. Geceye çok sayıda vatandaş katıldı.

111
Konya'da yeni yıl dua ve eğlenceyle kutlandı

Yeni yıla girilirken polis ekipleri kentin önemli noktalarında kontrol uyguladı. Trafik ekipleri de yılın ilk cezasını alkollü araç kullanan Adem Aksoy'a, 876 lira para cezası kesti. Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'da yılın ilk saatlerinde çalışan asayiş ve özel harekat polislerine baklava ikram etti.

211
Konya'da yeni yıl dua ve eğlenceyle kutlandı

311
Konya'da yeni yıl dua ve eğlenceyle kutlandı

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Milli Piyango
  7. Ekonomi
  8. Seçim
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat