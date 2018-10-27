Konya'da plazanın 42'nci katından atladı! İnanılmaz görüntüler

KONYA'da 42 katlı bir plazanın en üst katındaki restorandan atladığı öne sürülen henüz ismi belirlenemeyen genç, bitişikteki alışveriş merkezinin kartonpiyerle kaplı çatısına düştü.

Konya'da plazanın 42'nci katından atladı! İnanılmaz görüntüler

KONYA'da 42 katlı bir plazanın en üst katındaki restorandan atladığı öne sürülen henüz ismi belirlenemeyen genç, bitişikteki alışveriş merkezinin çatısına düştü. Kartonpiyer tabaka üzerine düşerek ağır yaralanan genç, hastanede tedaviye alındı.

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Konya'da plazanın 42'nci katından atladı! İnanılmaz görüntüler

Plazanın hemen bitişiğindeki alışveriş merkezinin yemek bölümünün çatısına düşen genç, ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Konya'da plazanın 42'nci katından atladı! İnanılmaz görüntüler

İtfaiye ekipleri kartonpiyer tabaka üzerine düşen ve hareket etmekte zorluk çeken genci kurtarmak için tavanı kırdı.

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Konya'da plazanın 42'nci katından atladı! İnanılmaz görüntüler

Daha sonra sedyeye alınıp, iple aşağıya sarkıtılan genç, ambulansa alındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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