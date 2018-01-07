Konya'da domuz bağı hortladı! Boş bir binaya bıraktılar...

Konya'da domuz bağı hortladı! Boş bir binaya bıraktılar...

Konya'da boş bir bina içinde domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Konya-Beyşehir karayolunun 10. kilometresinde bulunan atıl bir binadan ses geldiğini duyan iki genç içeri girdi. İçeride domuz bağıyla bağlanmış halde bir kişinin olduğunu gören gençler, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Muhammet Coşkun (31) olduğu öğrenilen kişiyi bağlandığı ipten kurtardı. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Coşkun'un ilk ifadesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek için binaya girdiğini, bu sırada tanımadığı kişilerin saldırısına uğradığını ve darbedildikten sonra iple bağlandığını söylediği öğrenildi.

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Konya'da domuz bağı hortladı! Boş bir binaya bıraktılar...

Konya-Beyşehir karayolunun 10. kilometresinde bulunan atıl bir binadan ses geldiğini duyan iki genç içeri girdi. İçeride domuz bağıyla bağlanmış halde bir kişinin olduğunu gören gençler, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

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Konya'da domuz bağı hortladı! Boş bir binaya bıraktılar...

Olay yerine gelen ekipler, Muhammet Coşkun (31) olduğu öğrenilen kişiyi bağlandığı ipten kurtardı. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

36
Konya'da domuz bağı hortladı! Boş bir binaya bıraktılar...

Coşkun'un ilk ifadesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek için binaya girdiğini, bu sırada tanımadığı kişilerin saldırısına uğradığını ve darbedildikten sonra iple bağlandığını söylediği öğrenildi.

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