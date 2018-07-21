Konserde sürpriz düet!

Levent Yüksel, Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluştu. Üç saat sahneden kalan şarkıcı, parçalarını konuklarıyla hep bir ağızdan söyledi. Yüksel, “Bu konser, bir konservatuvar sınavı olsaydı, hepiniz geçerdiniz. Muhteşemsiniz” sözleriyle alkış aldı.

Gecenin sürpriziyse, Gökçe Bahadır oldu. Oyuncu ve sanatçı, ‘Ayrılmam’ şarkısında düet yaptı.