Kolesterolü düşüren yiyecekler neler hepsi şifa kaynağı

Kötü beslenmek, sağlıksız kolesterol seviyesine ve yükselmesinin başlıca nedenidir. Bu yüzden kolesterol nasıl düşürülür, kolesterole neden olan besinler ve iyi gelen gıdaları iyi bilmek gerek. Gelin kolesterolü düşüren yiyecekler nelermiş bakalım.

Kolesterolü düşüren yiyecekler neler hepsi şifa kaynağı

Kötü beslenmek, sağlıksız kolesterol seviyesine ve yükselmesinin başlıca nedenidir. Bu yüzden kolesterol nasıl düşürülür, kolesterole neden olan besinler ve iyi gelen gıdaları iyi bilmek gerek. Gelin kolesterolü düşüren yiyecekler nelermiş bakalım. Bu besinlerden biri bandem. Bande, sağlıklı kolesterolü yükseltirken, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı doymamış yağlar bakımından zengin. Bu yağlar kötü kolesterolün oksitlenme ihtimalini azaltmaya da yardımcı. Bu harika bir şey çünkü kötü kolesterol oksitlendiğinde damarlarda birikir ve kalbe giden kan akışını kesme riski artar. Bademi ara öğün olarak yiyebilirsiniz ancak porsiyona dikkat edin; kendinizi bir avuçla sınırlayın.

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Kolesterolü düşüren yiyecekler neler hepsi şifa kaynağı

PORTAKAL SUYU: Portakal suyu üreticileri her şeyi deniyor. Buna, bitki sterolleri (fitosterol) olarak bilinen kolesterol iyileştirici bileşenleri eklemek de dahil... 84 adet bilimsel çalışma sonucu, günde 2 gram fitosterol almanın kötü kolesterol seviyesini yüzde 8'e kadar düşürebileceği ortaya çıktı. İlaç kullanıyorsanız etkileşim olup olmayacağını doktorunuza danışın. Oluyorsa sterol eklenmiş tereyağı, süt, peynir, ekmek yiyin.

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Kolesterolü düşüren yiyecekler neler hepsi şifa kaynağı

ZEYTİNYAĞI: Antioksidan zengini, kalp dostu, kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü yükseltmeye yardımcı bir tekli doymamış yağ deposu. Yüksek kolesterollü kişilerle yapılan çalışmada kan örneklerinin, zeytinyağlı bir öğünden iki saat sonra, zararlı pıhtılaşmaya daha az meyilli olduğu görüldü. Çünkü zeytinyağı, bu ihtimali azaltan bitkisel fenolikler yönünden zengin. Günde iki yemek kaşığı kadar kullanın.


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Kolesterolü düşüren yiyecekler neler hepsi şifa kaynağı

KUŞKONMAZ: Ama buharda pişmişi... Çünkü bu yöntem onun kolesterol düşürücü özelliklerini artırıyor. Kısa süre buharda pişince faydası artan diğer sebzeler pancar, bamya, havuç, patlıcan, yeşil fasulye ve karnabahar. Araştırmacılar onların böyle pişince safra asidi tuttuklarını, karaciğerin de daha fazla safra üretmek için daha çok LDL (kötü kolesterol) kullanması gerektiğini söylüyor. Bu da kanda daha az LDL demek.

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