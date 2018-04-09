Kolesterolü düşüren yiyecekler neler hepsi şifa kaynağı

Kötü beslenmek, sağlıksız kolesterol seviyesine ve yükselmesinin başlıca nedenidir. Bu yüzden kolesterol nasıl düşürülür, kolesterole neden olan besinler ve iyi gelen gıdaları iyi bilmek gerek. Gelin kolesterolü düşüren yiyecekler nelermiş bakalım.

Kötü beslenmek, sağlıksız kolesterol seviyesine ve yükselmesinin başlıca nedenidir. Bu yüzden kolesterol nasıl düşürülür, kolesterole neden olan besinler ve iyi gelen gıdaları iyi bilmek gerek. Gelin kolesterolü düşüren yiyecekler nelermiş bakalım. Bu besinlerden biri bandem. Bande, sağlıklı kolesterolü yükseltirken, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı doymamış yağlar bakımından zengin. Bu yağlar kötü kolesterolün oksitlenme ihtimalini azaltmaya da yardımcı. Bu harika bir şey çünkü kötü kolesterol oksitlendiğinde damarlarda birikir ve kalbe giden kan akışını kesme riski artar. Bademi ara öğün olarak yiyebilirsiniz ancak porsiyona dikkat edin; kendinizi bir avuçla sınırlayın. Twitter

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PORTAKAL SUYU: Portakal suyu üreticileri her şeyi deniyor. Buna, bitki sterolleri (fitosterol) olarak bilinen kolesterol iyileştirici bileşenleri eklemek de dahil... 84 adet bilimsel çalışma sonucu, günde 2 gram fitosterol almanın kötü kolesterol seviyesini yüzde 8'e kadar düşürebileceği ortaya çıktı. İlaç kullanıyorsanız etkileşim olup olmayacağını doktorunuza danışın. Oluyorsa sterol eklenmiş tereyağı, süt, peynir, ekmek yiyin. Twitter

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ZEYTİNYAĞI: Antioksidan zengini, kalp dostu, kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü yükseltmeye yardımcı bir tekli doymamış yağ deposu. Yüksek kolesterollü kişilerle yapılan çalışmada kan örneklerinin, zeytinyağlı bir öğünden iki saat sonra, zararlı pıhtılaşmaya daha az meyilli olduğu görüldü. Çünkü zeytinyağı, bu ihtimali azaltan bitkisel fenolikler yönünden zengin. Günde iki yemek kaşığı kadar kullanın.





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