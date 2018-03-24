Kök hücre nedir ne işe yarar kök hücre tedavisi nasıl yapılır?

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Aşkın Nasırcılar, ‘’Kök hücreler içimizde, kendi yedeklerini alarak çoğalabiliyorlar, özel dokuların yerini alabiliyorlar, onlara dönüşebiliyorlar, en önemlisi sadece güzel görünmekten ziyade en baştaki yıllarınıza döndürecek sıfır kilometre doku, organ onarımı yapıyorlar. Enerjinizi gençlik yıllarınızdaki seviyenize yükseltiyor, eklem kireçlemesi, cilt kırışıkları gibi yaşlanmayla ilgili etkileri geri döndürüyorlar. Yapay ve alerjik değiller’’ dedi.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR?: Doktor Aşkın Nasırcılar, ‘’Tedaviler aynı gün içinde uygulanabilir. Tüm işlem 1-3 saat içerisinde tamamlanır. Kemik iliği kaynaklı kök hücreler leğen kemiğinin arka kısımlarından aspirasyon yoluyla alınırken, yağ doku kaynaklı kök hücreler sıklıkla karın bölgesinden mini liposuction dediğimiz minimal girişimsel bir yöntemle alınır. Elde edilen örnekler hızla santrifüj edilir ve bazı laboratuvar işlemlerinden sonra serum haline getirilir ve uygulanır. Uygulamanın sonrasında hasta aynı gün evine dönebilir’’ sözlerini ifade etti.

YAŞLILIĞIN CİLTTEKİ YIPRATICI ETKİLERİNİ ONARIYOR: Dolaşımda var olan kök hücre sayısının, yaşlanmanın olumsuz etkilerine karşı savaşma gücüyle doğru orantılı olduğunu söyleyen Nasırcılar, ‘’Aynı şekilde en büyük organ olan cilt de kandaki kök hücre sayısından etkilenir. Yeterli kök hücre varlığında ciltte anti-aging etkiler görünür. Böylece; deri elastikiyeti ve sıkılığı artar, çizgi ve kırışıklıklar azalır, güneş, hava kirliliği gibi çevresel etmenlere karşı direnç artar, hücre ömrü uzar ve cilt sağlıklı görünüm kazanır.’’ dedi.

ORGANLARIN YAŞLANMASIYLA SAVAŞIYOR: Kök hücre tedavisinin sadece anti-aging amaçlı değil yaşla ilişkili birçok sorun da kullanılabildiğini ifade eden Uzman Doktor Nasırcılar şunları söyledi: "Organ ve dokuların onarımından, hücresel düzeyde enerji artışı ve iltihabın baskılanmasına kadar geniş bir yelpazede kullanılabilir. Kök hücreler damardan veya başka yollarla kalp, beyin, bağırsaklar, böbrekler, safra kesesi, mesane, mide ve daha birçok organa ulaşabilir böylece bu organlarda onarım sağlamış olur."