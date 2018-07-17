Kod adları görevleri ifşa oldu! İşte Adnan Oktar'ın korkunç örgütü

Adnan Oktar Örgütü ile ilgili her geçen gün yeni bilgiler elde edilmeye devam ediliyor. Kod isimleri ne? Örgütte kim hangi görevi yapıyor? Çok çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. İşte isim isim görevleriyle Adnan Oktar'ın örgütü...

Adnan Oktar örgütü hakkında 235 gözaltı kararı verildi ve bu isimlerden 186'sı gözaltına alındı. Başta örgütün 2 numarası olan Tarkan Yavaş olmak üzere 50 yakın isim her yerde aranıyor. Sosyal medyada örgütün propagandasını yapan isimler birer birer tespit edilirken, yurt dışına kaçan örgüt üyelerinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalara başlandı. Gözaltına alınan 235 örgüt mensubunun emniyet kayıtlarında ise ilginç detaylar yer alıyor... Twitter

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TÜLAY KUMAŞÇI YAKALANDI: Polisin yaptığı operasyonda kaçtığı iddia edilen Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşcı'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu ortaya çıktı. İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu Tülay Kumaşçı, örgütün hiyerarşik yapısı içinde 'bacı' olarak adlandırılıyordu. Kumaşçı'nın polisin operasyon yaptığı gün kayıplara karıştığı ve arandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ayrıca Tülay Kumaşçı'nın Adnan Oktar'ın en derin sırlarına sahip olduğu ve örgütün artık daha kolay çözülebileceği gelen bilgiler arasında.



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Ulviye Didem ÜRER

Kod ismi: Dido. Adnan Oktar'dan sonra örgütteki iki numara. Dragos ismi verilen örgüt merkezinde Adnan Oktar ile beraber yaşar. Her konuda Adnan Oktar'ın "ben olmazsam ona sorun" dediği kişi. Adnan Oktar adına sözcü olarak konuşabilir. Örgütteki hücre sisteminin dışında olan ve her bilgiyi bilen 5 kişiden biridir. Çeşitli erkeklerin örgüte faydalı hale gelmesi için sosyal hesapları üzerinden flört eder. Twitter

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