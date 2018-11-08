Kocası, kendi bankasını soydu o lüks AVM'lerde 21 milyon dolar harcadı

Azerbaycan Halk Bankası Genel Müdür iken bankasını dolandıran Cihangir Hacıyev ve eşi Zamira Hacıyeva, Londra'nın lüks alışveriş mağazası Harrods’ta 21 milyon dolarlık alışveriş yapınca gözaltına alındı...

Kocası, kendi bankasını soydu o lüks AVM'lerde 21 milyon dolar harcadı

AZERBAYCAN Halk Bankası başkanı iken yolsuzluk yapan ve 2 yıl önce 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Cihangir Haciyev'i müsrif eşi yaktı. İngiltere’nin başkenti Londra’daki lüks alışveriş mağazası Harrods’ta 21 milyon dolar harcayan ve İngiltere’deki Açıklanmamış Servet Düzeni adı verilen yeni kanunun ilk hedefi olan Azerbaycanlı Zamira Haciyeva gözaltına alındı. Londra'da yaşayan firari durumdaki eşi Cihangir Haciyev'in Azerbaycan'a iadesi gündeme geldi.

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Kocası, kendi bankasını soydu o lüks AVM'lerde 21 milyon dolar harcadı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki lüks alışveriş mağazası Harrods’ta 21 milyon dolar harcayan ve İngiltere’deki Açıklanmamış Servet Düzeni adı verilen yeni kanunun ilk hedefi olan Azerbaycanlı Zamira Haciyeva gözaltına alındı. Yeni çıkarılan ve yolsuzlukla mücadeleyi hedefleyen bu yasaya göre büyük harcamalar yapan gizli zenginler, servetlerinin kaynağını açıklamak zorunda. Haciyeva, 2 yıl önce yolsuzluktan 15 yıl hüküm giyen eski Azerbaycan Halk Bankası Başkanı Cihangir Haciyev’in eşi. Avukatları, Zamira Haciyeva’nın herhangi bir dolandırıcılık faaliyetinde bulunmadığını söylüyor. İngiltere Ulusal Suçlar Dairesi ise kendisinden servetinin kaynağının açıklamasını istiyor.

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Kocası, kendi bankasını soydu o lüks AVM'lerde 21 milyon dolar harcadı

AVUKATLARINDAN SAVUNMA: KENDİSİ MÜSRİF BİRİ... Haciyeva’nın Londra Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler tarafından geçen hafta gözaltına alındığı Londra’daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki davada ortaya çıktı. Buna göre Haciyeva geçen Salı günü gönüllü olarak polise başvurdu. Haciyeva’ya iki ayrı yolsuzluk suçlaması yöneltildi. Kefalet duruşmasında savcılar, Haciyeva’nın ülkeden kaçma riski bulunması nedeniyle serbest bırakılmamasını istedi. Avukatları ise Haciyeva’nın “dolandırıcı” değil “müsrif” bir olduğunu ve ülkeden kaçma riski bulunmadığını savundu.

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Kocası, kendi bankasını soydu o lüks AVM'lerde 21 milyon dolar harcadı

Üst düzey bölge hakimi Emma Arbyhnot, Haciyeva’nın 500 bin Sterlin kefalet ödemesi, Knightsbridge’teki evinde kalması, M25 otoyolunun dış bölümüne seyahat etmemesi ve polise her gün bildirimde bulunması şartıyla serbest bırakılabileceğini açıkladı. Ancak savcılar kararı hemen temyize götürdü. Bu da Haciyeva’nın serbest bırakılmayacağı anlamına geliyor. Temyiz duruşmasının bugün Yüksek Mahkeme’de görülmesi bekleniyor.

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