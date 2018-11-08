Kocası, kendi bankasını soydu o lüks AVM'lerde 21 milyon dolar harcadı

AVUKATLARINDAN SAVUNMA: KENDİSİ MÜSRİF BİRİ... Haciyeva’nın Londra Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler tarafından geçen hafta gözaltına alındığı Londra’daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki davada ortaya çıktı. Buna göre Haciyeva geçen Salı günü gönüllü olarak polise başvurdu. Haciyeva’ya iki ayrı yolsuzluk suçlaması yöneltildi. Kefalet duruşmasında savcılar, Haciyeva’nın ülkeden kaçma riski bulunması nedeniyle serbest bırakılmamasını istedi. Avukatları ise Haciyeva’nın “dolandırıcı” değil “müsrif” bir olduğunu ve ülkeden kaçma riski bulunmadığını savundu.