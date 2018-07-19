''Koca parası yemem'' diyen Müge Boz: Özgürlüğüme düşkünüm

Oyuncu Müge Boz, Mag dergisine hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''Koca parası yemem'' diyen Müge Boz: Özgürlüğüme düşkünüm

Oyuncu Müge Boz Mag dergisine konuştu. Özgürlüğüne çok düşkün olduğunu belirten Müge Boz “Kimsenin eline bakmayı sevmem. ‘Evlenip koca parası yiyeyim’ gibi amacım yok'' dedi. Hayatında pahalı ürün satın almaktan kaçındığını belirten Boz, daha çok kişisel gelişimine harcama yaptığını söyledi.

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''Koca parası yemem'' diyen Müge Boz: Özgürlüğüme düşkünüm

Hep kendi paramı kazandım, kimseye muhtaç olmadım diyen Müge Boz pahalı çantalar ve ayakkabılar yerine kitaplar DVD’ler alıp kendisini geliştirmeyi tercih ettiğini söyledi. Birinin sevgilisi olarak aşk skandallarıyla beslediğim bir hayatım yok. Aşk zaten hastalıklı bir duygu” açıklamasını yaptı.

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''Koca parası yemem'' diyen Müge Boz: Özgürlüğüme düşkünüm

Müge Boz reklam filminde kamera karşısına geçtiği meslektaşı Mert Fırat’ı da öve öve bitiremedi: “Mert’i aşırı çok seviyorum. Saatlerce sarılabileceğim türden bir sevgi bu! Süper bir insan.''

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''Koca parası yemem'' diyen Müge Boz: Özgürlüğüme düşkünüm

''Setlerde birbirimize her zaman destek olmuşuzdur. Egosuz, partner. Böyle yüksek enerjili, kaliteli ve eğitimli biriyle çalıştığım için çok şanslıyım. İkimiz de pozitif enerji doluyuz.”

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