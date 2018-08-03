Koca Koca Yalanlar ilk bölüm tanıtımı

Koca Koca Yalanlar dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı. Yakında Kanal D'de ekrana gelecek olan dizinin başrollerinde Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Tuğçe Karabacak yer alıyor.

Koca Koca Yalanlar dizisinin konusu ise şöyle;

Şener Şen’in ‘Aşık Oldum’ adlı filminden de izler taşıyan dizide çocukları Umut, Aliş ve Ilgaz’ı büyüten ev hanımı Müjgan ile onun 17 yıllık eşi muhasebeci Ahmet’in eğlenceli hikâyesi ekrana aktarılıyor. Evliliğinin mutlu mesut gittiğini sanan Müjgan, işlerin hiç de sandığı gibi olmadığını, eşinin muhasebesini tuttuğu bir mağaza çalışanına tutulduğunu anlıyor.

Koca Koca Yalanlar Oyuncuları: Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği dizide, Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Tuğçe Karabacak, Müge Bayramoğlu, Pelin Öztekin, Sertan Erkaçan, Ferdi Sancar, Selen Uçer, Rüzgar Aksoy gibi isimler rol alıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Osman Taşçı senaryosunu ise Gül Abus üstleniyor.