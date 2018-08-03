Koca Koca Yalanlar ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu

Kanal D'nin yeni dizisi Koca Koca Yalanlar'ın ilk fragmanı yayınlandı. Peki merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? Koca Koca Yalanlar'ın konusu ne? Tüm bu soruların yanıtı İnternethaber'de.

Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden Koca Koca Yalanlar'ın ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Hakan Yılmaz, Evrim Alasya ve Tuğçe Karabacak'ın yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu da merak edilmeye başlandı. Peki romantik komedi türündeki Koca Koca Yalanlar dizisinin konusu ne? Dizinin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Tüm bu soruların yanıtını sizler için derledik. Twitter

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Şener Şen’in ‘Aşık Oldum’ adlı filminden de izler taşıyan Koca Koca Yalanlar dizisinde çocukları Umut, Aliş ve Ilgaz’ı büyüten ev hanımı Müjgan ile onun 17 yıllık eşi muhasebeci Ahmet’in eğlenceli hikâyesi ekrana geliyor. Evliliğinin mutlu mesut gittiğini sanan Müjgan, işlerin hiç de sandığı gibi olmadığını, eşinin muhasebesini tuttuğu bir mağaza çalışanına tutulduğunu anlıyor.

İşte Koca Koca Yalanlar dizisinin ilk tanıtımı...

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Peki dizinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İlk olarak Koca Koca Yalanlar dizisinin Ahmet'i Hakan Yılmaz kimdir sorunun yanıtıyla başlayalım...

Hakan Yılmaz 1969 Rize doğumludur ve 49 yaşındadır. 1997 yılında Yangın Ayşe adlı dizide oynayarak ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Yılmaz, 1999 yılında Ayrılsak da Beraberiz adlı dizide yer alarak kendisini tanıttı. Yahşi Cazibe adlı dizide Kemal karakteri ile dünyaya açılan ünlü oyuncu, son olarak Üç Arkadaş isimli dizide yer aldı. Twitter

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