Koca Koca Yalanlar ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu

Kanal D'nin yeni dizisi Koca Koca Yalanlar'ın ilk fragmanı yayınlandı. Peki merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? Koca Koca Yalanlar'ın konusu ne? Tüm bu soruların yanıtı İnternethaber'de.

Koca Koca Yalanlar ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu

Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden Koca Koca Yalanlar'ın ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Hakan Yılmaz, Evrim Alasya ve Tuğçe Karabacak'ın yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu da merak edilmeye başlandı. Peki romantik komedi türündeki Koca Koca Yalanlar dizisinin konusu ne? Dizinin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Tüm bu soruların yanıtını sizler için derledik.

111
Koca Koca Yalanlar ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu

Şener Şen’in ‘Aşık Oldum’ adlı filminden de izler taşıyan Koca Koca Yalanlar dizisinde çocukları Umut, Aliş ve Ilgaz’ı büyüten ev hanımı Müjgan ile onun 17 yıllık eşi muhasebeci Ahmet’in eğlenceli hikâyesi ekrana geliyor. Evliliğinin mutlu mesut gittiğini sanan Müjgan, işlerin hiç de sandığı gibi olmadığını, eşinin muhasebesini tuttuğu bir mağaza çalışanına tutulduğunu anlıyor.
İşte Koca Koca Yalanlar dizisinin ilk tanıtımı...

211
Koca Koca Yalanlar ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu

Peki dizinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İlk olarak Koca Koca Yalanlar dizisinin Ahmet'i Hakan Yılmaz kimdir sorunun yanıtıyla başlayalım...
Hakan Yılmaz 1969 Rize doğumludur ve 49 yaşındadır. 1997 yılında Yangın Ayşe adlı dizide oynayarak ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Yılmaz, 1999 yılında Ayrılsak da Beraberiz adlı dizide yer alarak kendisini tanıttı. Yahşi Cazibe adlı dizide Kemal karakteri ile dünyaya açılan ünlü oyuncu, son olarak Üç Arkadaş isimli dizide yer aldı.

311
Koca Koca Yalanlar ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu

Tuğçe Karabacak kimdir nereli kaç yaşında? Koca Koca Yalanlar'ın Sude'si Tuğçe Karabacak, 1987 yılında Isparta'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi moda bölümünden mezun olan güzel oyuncu, Kurt Seyit ve Şura ve Şehrin Melekleri dizilerinde rol aldı. Bahtiyar Ölmez dizisinde de Çağla karakteri ile seyirci karşısına çıkan Karabacak, son olarak 7Yüz dizisinde oynadı.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro