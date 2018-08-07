Koca Koca Yalanlar 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Koca Koca Yalanlar'ın ilk bölümünde neler yaşanacak? Koca Koca Yalanlar 13 Ağustos 2018 Pazartesi akşamı Kanal D'de...

Kadınların kalbi mezar gibidir, bir giren bir daha çıkmaz. Ama erkeklerin ki öyle mi ya?..

Koca Koca Yalanlar, 13 Ağustos Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de başlıyor.