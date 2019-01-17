Koca bulsunlar diye işkence ile yemek yediriliyor

Gavaj; moritanya'da uygulanan ve devlet tarafından desteklenen, bulunduğu coğrafya ile hem tezat, hem de uyumlu bulunabilecek garip bir gelenek..

Koca bulsunlar diye işkence ile yemek yediriliyor

Batı Afrika ülkesi Moritanya'da şişman kadın makbul olduğundan, kız çocukları ileride rahatlıkla koca bulabilsinler(!) diye zorla yemek yediriliyor. Gavaj (Gavage) adı verilen bu garip kültürü inceliyoruz.

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Koca bulsunlar diye işkence ile yemek yediriliyor

gavaj; moritanya'da uygulanan ve devlet tarafından desteklenen, bulunduğu coğrafya ile hem tezat, hem de uyumlu bulunabilecek garip bir gelenek. kızlara küçük yaşlardan itibaren zorla yemek yedirilerek kilo aldırma işlemidir.

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Koca bulsunlar diye işkence ile yemek yediriliyor

ne kadar kilo; o kadar otorite, o kadar iktidar, o kadar iyi bir statü... bulunduğu coğrafya ile uyumlu olan; yani, kilolu olan genç kızın zengin bir aileden geldiği şeklinde algılanmasının çok doğal olmasıdır. tezatlık ise, yiyecek yemek bulamayan çocukların yakınında bir yerlerde zorla ve hatta bazı işkence yöntemleriyle küçük kızlara kuşana kadar ve hatta kusmalarına rağmen yemek yedirilmesidir.

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Koca bulsunlar diye işkence ile yemek yediriliyor

pek tabii bizim için garip olan; güzelliğin, şişmanlık algısıyla yapılan tanımıdır. zayıf olan çirkindir o ülkede, bilginize...

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