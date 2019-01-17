Koca bulsunlar diye işkence ile yemek yediriliyor

ne kadar kilo; o kadar otorite, o kadar iktidar, o kadar iyi bir statü... bulunduğu coğrafya ile uyumlu olan; yani, kilolu olan genç kızın zengin bir aileden geldiği şeklinde algılanmasının çok doğal olmasıdır. tezatlık ise, yiyecek yemek bulamayan çocukların yakınında bir yerlerde zorla ve hatta bazı işkence yöntemleriyle küçük kızlara kuşana kadar ve hatta kusmalarına rağmen yemek yedirilmesidir.



