KKTC açıklarında batan tekneden kurtarılan 102 göçmen Mersin'e getirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında batan tekneden kurtarılan 102 göçmen ile ulaşılan 19 kişinin cenazesi Mersin'in Silifke ilçesine getirildi.

KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında meydana gelen olay sonrası Türk ve KKTC Sahil Güvenlik komutanlıkları unsurları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir uçağın katılımıyla yapılan çalışmalar sonrası kurtarılan 103 göçmen için bölgeden tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

Göçmenlerden hayati tehlikesi bulunan biri Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri ile Girne’ye götürülürken, 102'si ise Türkiye'ye gönderildi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı botlarla Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na getirilen göçmenlerden bazıları liman sahasında bekleyen ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı.

Durumu iyi olanlara ise Türk Kızılayı tarafından alanda kurulan masalarda yemek ikram edildi.

Limana getirilen 19 göçmenin cenazesinin ise olayla ilgili görevlendirilen 6 cumhuriyet savcısının yapacağı incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüleceği öğrenildi.

KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

  • Güncel 18 Temmuz 2018 21:00
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