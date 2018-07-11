Kızları Adnan Oktar tarafından kaçırılmıştı! Elvan Koçak'tan ilk açıklama

ADNAN Oktar'ın gözaltına alınmasıyla birlikte bütün kirli bağlantılar tek tek ortaya çıkıyor. 31 şok suçlama yöneltilen Adnan Oktar hakkında bir çarpıcı açıklama da Avsturya'da yaşayan Elvan Kocak'tan geldi.

Kızlarının Adnan Oktar tarafından alıkoyulduğunu iddia ederek Oktar hakkında daha önce suç duyurusunda bulunan Elvan Koçak, Adnan Oktar’ın gözaltına alınmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Edinilen bilgiye göre, Avusturya'nın başkenti Viyana’da yaşayan Elvan Koçak (44), eski eşi Gülperi T.’den olan 17 yaşındaki Büşra ve 19 yaşındaki Şeyma’dan uzun bir süre haber alamadığı dönemde, Adnan Oktar'ın televizyon programında kızlarını görerek Türkiye’ye geldi. Kızlarına bir türlü ulaşamayan Koçak, daha sonra Adnan Oktar ve kızlarını Oktar'a kaptırdığını iddia ettiği eski eşi Gülperi T. hakkında suç duyurusunda bulundu. Ocak ayından itibaren kızlarına ulaşmak için çaba gösteren Koçak, bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Adnan Oktar’ın gözaltına alınmasının ardından mutluluğunu dile getiren bir video çekti.

"ADNAN OKTAR'IN BİR ÖRGÜT OLDUĞUNU ÖĞRENDİK": Yaklaşık 6 ay önce başlattıkları hukuk mücadelesinin meyvelerini almaya başladıklarını belirten Koçak, "Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Ben kızları Adnan Oktar tarafından kaçırılmış ve hala nerede oldukları bilinmeyen kızların babasıyım. Bugün polisin başlattığı şafak operasyonu ile Adnan Oktar gözaltına alındı. Operasyondan sonra Adnan Oktar’ın cemaat değil bir örgüt olduğunu öğrendik. Allah polisimizin ve savcılarımızın yardımcısı olsun. Devletimiz hiçbir zaman vereceği kararlara tepki göstermedim. Hukuki sürece hem Türkiye’de hem Avrupa’da devam ediyoruz. Uzun bir süreçti. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Benim hakkımda mesnetsizce iddialar vardı. O iddiaların yalan olduğu benim de haklı olduğum ortaya çıktı. İnşallah cezasını bulur. İnşallah yargımız devletimiz en güzel şekilde cezalandırır. Benim evlatlarım bu yanlışa düştü. Diğer insanların evlatları düşmesinler. Bundan sonra süreci takip edeceğiz” dedi.