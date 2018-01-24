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‘Kızınız öldürüldü yerde yatıyor’ telefonu cinayeti ortaya çıkardı

Mohammadullah Raihan ve eşi Elham Atıfı, 4 ay önce kaçak yollardan İstanbul’a gelerek Sultangazi’ye yerleşti. Çift günü birlik işlerde geçimini sağlarken, 17 Ocak 2018 günü Elham Atıfı’nın Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan annesi Rouqıa Jawhar’ı tanımadığı bir kişi aradı. Telefonun ucundaki ses İstanbul’dan aradığını, adının Hamza olduğunu söyleyerek, “Kızınız öldürüldü, şu an yerde yatıyor.” diyerek telefonu kapattı. Anne apar topar Türkiye’ye geldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ne başvurdu. Anne, polise, kızı ve damadının yaşadığı adresi bilmediğini söyledi. Damat da ortada yoktu, bulunamıyordu. Polis, anneyi arayan gizemli kişiye ulaşamazken, annenin başvurusu üzerine başlatılan araştırmada, damat Mohammadullah Raihan’ın göçmen kaçakçılığından sabıkası bulunan bazı kişilerle bağlantısı belirlendi. Bu kişilerin Van’da yaşadığı belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. 4 kişi gözaltına alındı.

ARKADAŞI EVİN ADRESİNİ VERDİ

Bütün bunlar olurken, anne, Afganistan’dan tanıdığı Türkiye’de yaşayan bir arkadaşına ulaştı. Arkadaşı, kızının Sultangazi Gazi Mahallesi 1290 sokakta yaşadığını, tam evini bilmediğini söyledi. Anne bu bilgiyi polisle paylaştı. Geçtiğimiz Pazar günü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, sokakta araştırma başlatarak evi buldu. Eve giren polis Elham Atıfı’nın cesediyle karşılaştı. Başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüştü.

Ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, polis, Mohammadullah Raihan’ın daha önce Van’da gözaltına alınan 4 kişi üzerinden yaptığı araştırmada, Van’da gizlendiğini belirledi. Van polisine bilgi verilerek gizlendiği eve operasyon düzenlendi. Raihan gözaltına alındı. Raihan, emniyette, “Eşimin ailesiyle sorunlar yaşıyordum. Aramızda kavga çıktı, bana tokat attı. Ben de ona vurmaya başladım. Yere yığıldı. Ben de evden kaçtım” dediği öne sürüldü. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Raihan tutuklandı.

  • Güncel 24 Ocak 2018 12:39
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