Kızım dizisindeki Beren Gökyıldız'ın gerçek anne ve babasına bakın!

TV8 kanalında yayınlanan Kızım dizisinin küçük oyuncusu Beren Gökyıldız'ın gerçek annesi Mine Gökyıldız ile gerçek babası Ejder Gökyıldız'ı hiç gördünüz mü? Buyrun bakın küçük yıldız kime benziyor?

Kızım dizisindeki Beren Gökyıldız'ın gerçek anne ve babasına bakın!

Son dönemde sinema ve dizi sektörünün gördüğü en yetenekli oyunculardan biri olan Beren Gökyıldız'ın gerçek ailesi merak konusu. Kızlarını setlere taşırken aynı zamanda eğitimi ile de ilgilenen anne ve babası hayli genç bir çift. Peki Kızım dizisinin küçük yıldızı Beren Gökyıldız kime benziyor dersiniz? Buyrun anne ve babasına bir bakın:

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Kızım dizisindeki Beren Gökyıldız'ın gerçek anne ve babasına bakın!

Kızım dizisinde babası rolünde Buğra Gürsoy'u izlediğimiz Beren Gökyıldız'ın gerçek hayattaki babasının ismi Ejder Gökyıldız.

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Kızım dizisindeki Beren Gökyıldız'ın gerçek anne ve babasına bakın!

Beren Gökyıldız'ın annesinin ismi ise Mine Gökyıldız. Ejder ve Mine Gökyıldız kızlarının hem iş hayatı hem de eğitimiyle yakından ilgileniyorlar.

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Kızım dizisindeki Beren Gökyıldız'ın gerçek anne ve babasına bakın!

AYDA NE KADAR KAZANIYOR? : Beren Gökyıldız geçen yıl FOX kanalında yayınlanan Anne dizisinde Cansu Dere ile kamera karşısına geçmişti. Bu dizide bölüm başına 5 bin lira alan Beren Gökyıldız ayda 20 bin lira kazanmıştı. Beren Gökyıldız'ın Kızım dizisinden de aylık 25 bin lira kazandığı söyleniyor.

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