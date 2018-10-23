Kızım dizisindeki Beren Gökyıldız'ın gerçek anne ve babasına bakın!

Son dönemde sinema ve dizi sektörünün gördüğü en yetenekli oyunculardan biri olan Beren Gökyıldız'ın gerçek ailesi merak konusu. Kızlarını setlere taşırken aynı zamanda eğitimi ile de ilgilenen anne ve babası hayli genç bir çift. Peki Kızım dizisinin küçük yıldızı Beren Gökyıldız kime benziyor dersiniz? Buyrun anne ve babasına bir bakın: