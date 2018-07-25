Kızıl Gezegen’de göl bulundu

Daha önce su bulunma ihtimalinin defalarca gündeme gelen Mars, yine benzer bir haber ile gündemde. Zira İtalya'daki Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden Roberto Orosei ve meslektaşları, Kızıl Gezegen’de bir sıvı su gölünün keşfini bildirdi.

