Kızıl Gezegen’de göl bulundu

Daha önce su bulunma ihtimalinin defalarca gündeme gelen Mars, yine benzer bir haber ile gündemde.

Kızıl Gezegen’de göl bulundu

Daha önce su bulunma ihtimalinin defalarca gündeme gelen Mars, yine benzer bir haber ile gündemde. Zira İtalya'daki Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden Roberto Orosei ve meslektaşları, Kızıl Gezegen’de bir sıvı su gölünün keşfini bildirdi.

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Kızıl Gezegen’de göl bulundu

Kızıl Gezegen’in bir dönem yaşama elverişli olabileceği ihtimalini kuvvetlendiren bir keşife imza atıldı.

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Kızıl Gezegen’de göl bulundu

Bilim insanları, Mars'ın yüzeyinde dev bir su gölü buldu. İtalya'daki Bologna Ulusal Astrofizik Enstitüsünden gökbilimciler, Mars Express uydusuyla yaptıkları gözlemlerde Kızıl Gezegen'in güney kutup dairesinin güneyinde buz örtüsü altına gizlenmiş bir su gölü olduğunu keşfetti.

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Kızıl Gezegen’de göl bulundu

Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden Roberto Orosei ve meslektaşları, güney kutup buzunun yakınında, Mars'ın yüzeyinin 1.5 kilometre altına gömülen bir sıvı su gölünün keşfini bildirdi.

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