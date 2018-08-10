Kızarmış tavuk yedi yanlış teşhis hayatını kararttı!

14 yaşındaki Mitchell Etherton, geçen sene 4 Ağustos'ta kızarmış tavuk yedikten sonra gece boyunca şiddetli bir şekilde hastalanmıştı. Başlangıçta semptomların gıda zehirlenmesi olduğunu sanan Mitchell'in babası, ertesi gün oğlunun bacaklarının renginin değiştiğini ve kızarıklıklarla kaplı olduğunu gördüğünde şoke oldu. Durumu ağırlaşan Mitchell, doktorlar tarafından menenjit teşhisi konularak hastaneye yatırıldı ve komaya alındı.

“Ertesi sabah Mitchell'in bacaklarının döküntülerle kaplı olduğunu, morlaşmaya başladığını ve acı çektiğini görünce, durumunun daha da kötü bir şey olduğunu anlamıştı." diye konuşan Anne Sigston şöyle ekledi: “Neyse ki sağlık görevlileri çok hızlıydı ve onu komaya konulduğu yerel hastaneye götürdü." Ayrıca bacağını ve parmağını kaybeden gencin, 24 saat bile hayatta kalamayacak denmesine rağmen hayatta olmasına oldukça sevinçli olduklarını söyledi.