Kızarmış tavuk yedi yanlış teşhis hayatını kararttı!

14 yaşındaki Mitchell Etherton, geçen sene 4 Ağustos'ta kızarmış tavuk yedikten sonra gece boyunca şiddetli bir şekilde hastalanmıştı. Başlangıçta semptomların gıda zehirlenmesi olduğunu sanan Mitchell'in babası, ertesi gün oğlunun bacaklarının renginin değiştiğini ve kızarıklıklarla kaplı olduğunu gördüğünde şoke oldu. Durumu ağırlaşan Mitchell, doktorlar tarafından menenjit teşhisi konularak hastaneye yatırıldı ve komaya alındı.
Vücuduna yayılan kan zehirlenmesi sonucu, Mitchell'in sol bacağının bir kısmı ve sol başparmağı alınmak zorunda kalındı. Yaşadığı korkunç trajedinin ardından Mitchell şimdi sağ bacağını kurtarmak için savaşıyor. Annesi Sharon Sigston ise menenjit belirtileri hakkında farkındalık yaratmak için oğlunun hikayesini insanlarla paylaşıyor.
Annesi, Mitchell'in hastalığından kısa bir süre önce babasının evinde tavuk yediğini ve bu nedenle hastalanmaya başladığında babasının onun tavuktan zehirlendiğini sandığını söyledi.
“Ertesi sabah Mitchell'in bacaklarının döküntülerle kaplı olduğunu, morlaşmaya başladığını ve acı çektiğini görünce, durumunun daha da kötü bir şey olduğunu anlamıştı." diye konuşan Anne Sigston şöyle ekledi: “Neyse ki sağlık görevlileri çok hızlıydı ve onu komaya konulduğu yerel hastaneye götürdü." Ayrıca bacağını ve parmağını kaybeden gencin, 24 saat bile hayatta kalamayacak denmesine rağmen hayatta olmasına oldukça sevinçli olduklarını söyledi.
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