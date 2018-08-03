Kız çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı!

GAZİANTEP'te Suriye uyruklu Y.M.’nin seyyar satıcılık yaptığı mahallede 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine mahalle sakinleri ayaklandı. Darp edilen Y.M., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Kız çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı!

Olay, akşam saatlerinde Gaziantep'im Şehitkamil ilçesi Umut Mahallesi’nde meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Suriyeli Y.M. iddiaya göre, sokakta oynayan bir kız çocuğuna tacizde bulundu. Olayın duyulmasıyla sokağa dökülen mahalle sakinleri, Y.M.’yi darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Y.M.’yi linç edilmekten kurtararak gözaltına aldı.

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Kız çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı!

Öfkesi dinmeyen mahalleli cadde üzerinde Suriyelilere ait işyerlerini taşlamak istedi. Olay yerine gelen takviye ekipler kalabalığı dağıtırken, yeni bir olay yaşanmaması için alınan güvenlik önlemleri sürüyor.

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Kız çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı!

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI: Gaziantep Valiliği ise olayla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

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Kız çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı!

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Şehitkamil ilçemiz Umut Mahallesi'nde bugün saat 18.30 sıralarında Suriye uyruklu Y.M. adlı şahsın 8 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik istismar iddiasıyla bir grup vatandaşımızca darp edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince Şüpheli Y.M. gözaltına alınarak olaya ilişkin tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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