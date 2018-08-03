Kız çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı!

GAZİANTEP'te Suriye uyruklu Y.M.’nin seyyar satıcılık yaptığı mahallede 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine mahalle sakinleri ayaklandı. Darp edilen Y.M., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Gaziantep'im Şehitkamil ilçesi Umut Mahallesi’nde meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Suriyeli Y.M. iddiaya göre, sokakta oynayan bir kız çocuğuna tacizde bulundu. Olayın duyulmasıyla sokağa dökülen mahalle sakinleri, Y.M.’yi darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Y.M.’yi linç edilmekten kurtararak gözaltına aldı. Twitter

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Öfkesi dinmeyen mahalleli cadde üzerinde Suriyelilere ait işyerlerini taşlamak istedi. Olay yerine gelen takviye ekipler kalabalığı dağıtırken, yeni bir olay yaşanmaması için alınan güvenlik önlemleri sürüyor. Twitter

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VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI: Gaziantep Valiliği ise olayla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Twitter

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