Kıymetli ve anlamlı! Erdoğan'ın hediye ettiği mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Justin Welby'ye Sultan 3. Murat'ın, İngiltere Kraliçe Birinci Elizabeth'e gönderdiği mektubun bir nüshasını hediye etti.

Kıymetli ve anlamlı! Erdoğan'ın hediye ettiği mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Welby'i kabul etti. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulün sonunda Erdoğan, İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Welby'ye "Yeni Türkiye'nin Vizyonu- Dünya Beşten Büyüktür" isimli kitabı ve Sultan 3. Murat'ın, İngiltere Kraliçe Birinci Elizabeth'e gönderdiği mektubun bir nüshasını takdim etti.

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Kıymetli ve anlamlı! Erdoğan'ın hediye ettiği mektup

Mektup, Osmanlı İmparatorluğu'nun, İngiliz tüccarları koruyacağı ve bu korumanın, İngiltere'nin dostluğu sürene kadar geçerli olacağı, İngiliz büyükelçinin donanmaya ilişkin talebinin anlaşıldığı ve ilkbaharda büyük bir donanmanın yelken açacağı mesajını içeriyor. Erdoğan daha sonra da Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ı kabul etti.

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Kıymetli ve anlamlı! Erdoğan'ın hediye ettiği mektup

İşte görüşmeden kareler...

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Kıymetli ve anlamlı! Erdoğan'ın hediye ettiği mektup

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