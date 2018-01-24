Kıyamet koptu Hadise'den ağza alınmayacak sözler hem de ablasına

AÇIKGÖZ AİLESİ'NDE BÜYÜK KAVGA; Hadise'nin son klibi hakkında yaşananlar malum. Hadise bir süre önce Sıfır Tolerans şarkısını yayınladı ve ardından klibi geldi. Hadise'nin klibi en başta çok ses getirdi. Klipteki sahneler çok konuşuldu. Ardından klibin, Britney Spears'ın klibi Everytime ile olan benzerlikleri üzerine çalıntı olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Derken RTÜK işin içine girdi, ortalık iyice karıştı.

CEZA ÜSTÜNE CEZA; RTÜK, Hadise'nin 'Sıfır Tolerans' klibini fazla küstehcen bulunca hem Hadise'ye hem de klibi yayınlayan yayın kuruluşlarına cezayı kesti. Bu ceza kesilen kuruluşlar arasında Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de vardı. Hadise, ardından büyük bir kampanya başlattı ve klibini savundu. Ancak bu yaşananlar Hadise'yi yine de çok etkiledi ve fatura abla Hülya Açıkgöz'e çıktı. Hadise ablası Hülya Açıkgöz'e öyle şeyler söyledi ki yenir yutulur cinsten değil.