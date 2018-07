Kıyafet seçimleriyle olay olan Melania Trump bakın kime benzetildi!

Kıyafetleriyle kamuoyunun odağında olan ABD ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump İngiltere'de giydiği kıyafetiyle yine dikkat çekti. Eşinin İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştüğü sırada ABD first Lady’si Chelsea Kraliyet Hastanesi’ni ziyaret etti. İngiliz modacı Victoria Beckham’ın renkli bir elbisesini giyen Melania Trump, bu tercihi ile modacılardan geçer not aldı.