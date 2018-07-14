Kıyafet seçimleriyle olay olan Melania Trump bakın kime benzetildi!

Kıyafetleriyle kamuoyunun odağında olan ABD ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump İngiltere'de giydiği kıyafetiyle yine dikkat çekti. Eşinin İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştüğü sırada ABD first Lady’si Chelsea Kraliyet Hastanesi’ni ziyaret etti. İngiliz modacı Victoria Beckham’ın renkli bir elbisesini giyen Melania Trump, bu tercihi ile modacılardan geçer not aldı.
Trump'ın önceki akşam düzenlenen resepsiyondaki uçuk sarı tuvaleti ile de Güzel ve Çirkin'deki Belle (Güzel) karakterine benzetildi. Güzel ve Çirkin filmindeki Belle karakterine benzetilen First Lady, stil tercihleriyle daha önce de çok konuşulmuştu.
First Lady olduğu gündün itibaren kıyafetleriyle tartışılan hatta bazı modacıların siyesi nedenlerle giydirmeyi reddettiği Melania Trump son olarak asker yeşili montu ve arkasındaki mesajla gündemdeydi.
ABD'de ailelerinden zorla alınan göçmen çocukların durumundan nefret ettiğini söyleyerek Trump yönetimini eleştiren First Lady Melania Trump, giydiği montla gündeme bomba gibi düştü.
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