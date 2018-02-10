Kıvanç Tatlıtuğ kiraya çıkıyor

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer’le birlikte yaşamlarını sürdürdüğü Demet Akbağ’ın Bebek’teki evinden taşınma kararı aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer taşınma kararı aldı Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer’le birlikte yaşamlarını sürdürdüğü Demet Akbağ’ın Bebek’teki evinden taşınma kararı aldı. Başarılı oyuncu, yıllık 100 bin TL peşin ödediği lüks dairesini kapatarak Göktürk’te bahçeli dubleks bir villa kiraladı. Akşam Life'da yer alan habere göre; daha büyük bir eve geçerek aşk yuvalarını genişleten Tatlıtuğ çifti, bu villaları için yaklaşık 15 bin TL kira ödeyecek. Twitter

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İkilinin yeni villası Başak Dizer’in zevkine göre dekore edilecek. Önümüzdeki ay ‘Hadi Be Oğlum’ filmin PR çalışması için yoğun bir çalışma temposuna girecek olan Tatlıtuğ, bunun öncesinde evin tadilat işlemlerine hız verdi. Twitter

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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer taşınma kararı aldı Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer’le birlikte yaşamlarını sürdürdüğü Demet Akbağ’ın Bebek’teki evinden taşınma kararı aldı. Başarılı oyuncu, yıllık 100 bin TL peşin ödediği lüks dairesini kapatarak Göktürk’te bahçeli dubleks bir villa kiraladı. Akşam Life'da yer alan habere göre; daha büyük bir eve geçerek aşk yuvalarını genişleten Tatlıtuğ çifti, bu villaları için yaklaşık 15 bin TL kira ödeyecek. Twitter

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