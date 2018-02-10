Kıvanç Tatlıtuğ kiraya çıkıyor

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer’le birlikte yaşamlarını sürdürdüğü Demet Akbağ’ın Bebek’teki evinden taşınma kararı aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ kiraya çıkıyor

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer taşınma kararı aldı Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer’le birlikte yaşamlarını sürdürdüğü Demet Akbağ’ın Bebek’teki evinden taşınma kararı aldı. Başarılı oyuncu, yıllık 100 bin TL peşin ödediği lüks dairesini kapatarak Göktürk’te bahçeli dubleks bir villa kiraladı. Akşam Life'da yer alan habere göre; daha büyük bir eve geçerek aşk yuvalarını genişleten Tatlıtuğ çifti, bu villaları için yaklaşık 15 bin TL kira ödeyecek.

113
Kıvanç Tatlıtuğ kiraya çıkıyor

İkilinin yeni villası Başak Dizer’in zevkine göre dekore edilecek. Önümüzdeki ay ‘Hadi Be Oğlum’ filmin PR çalışması için yoğun bir çalışma temposuna girecek olan Tatlıtuğ, bunun öncesinde evin tadilat işlemlerine hız verdi.

213
Kıvanç Tatlıtuğ kiraya çıkıyor

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer taşınma kararı aldı Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer’le birlikte yaşamlarını sürdürdüğü Demet Akbağ’ın Bebek’teki evinden taşınma kararı aldı. Başarılı oyuncu, yıllık 100 bin TL peşin ödediği lüks dairesini kapatarak Göktürk’te bahçeli dubleks bir villa kiraladı. Akşam Life'da yer alan habere göre; daha büyük bir eve geçerek aşk yuvalarını genişleten Tatlıtuğ çifti, bu villaları için yaklaşık 15 bin TL kira ödeyecek.

313
Kıvanç Tatlıtuğ kiraya çıkıyor

İkilinin yeni villası Başak Dizer’in zevkine göre dekore edilecek. Önümüzdeki ay ‘Hadi Be Oğlum’ filmin PR çalışması için yoğun bir çalışma temposuna girecek olan Tatlıtuğ, bunun öncesinde evin tadilat işlemlerine hız verdi.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat