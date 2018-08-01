Kışlalar intikam marşlarıyla inliyor!

Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi.

Komandoların anne ve bebeği için ettiği intikam yemini yeri göğü inletti

EŞİNİ ZİYARETE GİTMİŞTİ: Astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etmişti. Patlamada, Nurcan Karakaya yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralanmıştı. Minik Mustafa hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ACILI BABA TABUTA OMUZ VERDİ: Şehitler için bu sabah Hakkari'de askeri tören düzenlendi. Silah arkadaşları astsubay Serkan Karakaya'nın acı gününde gözyaşlarını tutamadı. Törende acılı baba, eşinin ve bebeğinin tabutuna omuz verdi.

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