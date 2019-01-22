Kıskandığı karısını kesti bıçağı yıkadı! Adana'daki cinayet kan dondurdu

ADANA'da kıskandığı eşini 13 yaşındaki oğlunun gözü önünde kalbinden ve boğazından bıçaklayan kocanın vahşeti kan dondurdu.

Kıskandığı karısını kesti bıçağı yıkadı! Adana'daki cinayet kan dondurdu

ADANA'dan gelen kadın cinayeti haberi kan dondurdu. Kıskandığı eşini 13 yaşındaki oğlunun gözü önünde kalbinden ve boğazından bıçaklayan koca, olaydan sonra serinkanlı bir şekilde bıçağı yıkadı.

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Kıskandığı karısını kesti bıçağı yıkadı! Adana'daki cinayet kan dondurdu

ÖNCE DÖVDÜ : Olay, dün sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyislik yapan 6 çocuk sahibi Yusuf Aziz Avcı (55) kendisini aldattığı düşüncesiyle eşi Leyla Avcı'yı (50) sürekli darp etmeye başladı. Çocukları için susan kadın, en son yaz aylarında yediği feci bir dayak sonrası polise giderek şikayetçi oldu. Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından kocaya uzaklaştırma verildi.

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Kıskandığı karısını kesti bıçağı yıkadı! Adana'daki cinayet kan dondurdu

TEHDİT EDİNCE BOŞANAMADI : Uzaklaştırma verildiği dönemde kadın, kocasından boşanmak istediğini söyledi ancak kocası tarafından ölüm tehdidi alınca korkup, boşanmaktan vazgeçti. Aralık ayında da evden uzaklaştırma cezası biten kocası eve döndü.

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Kıskandığı karısını kesti bıçağı yıkadı! Adana'daki cinayet kan dondurdu

TARLADA ÇALIŞIYORDU : Seyislik yapan koca, eşine para da vermediği için kadın tarlalarda tarım işçisi olarak çalışarak para kazanmaya çalıştı. Buna rağmen koca, eşinin kendisini aldattığı iddiasıyla eşini sürekli dövdü. Dün sabah da aynı sebeple evde kavga çıkararak 13 yaşındaki oğlu Abdullah Can Avcı'nın yanında eşini kovalamaya başladı.

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