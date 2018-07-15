Kısa süre önce baba olmuştu Özcan Deniz'i yıkan haber!

Kısa bir süre önce baba olan Özcan Deniz, mutluluğunun tadına varamadan acı haberi aldı. Özcan Deniz'in babası Sadık Deniz hayatını kaybetti.

Kısa süre önce baba olmuştu Özcan Deniz'i yıkan haber!

Kısa bir süre önce baba olan Özcan Deniz, mutluluğunun tadına varamadan acı haberi aldı. Özcan Deniz'in babası Sadık Deniz hayatını kaybetti. Özcan Deniz uzun bir süre babasıyla görüşmemişti.

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Kısa süre önce baba olmuştu Özcan Deniz'i yıkan haber!

Özcan Deniz, 1 yıldır kanserle mücadele eden babası Sadık Deniz'in torununu görmesi için eşini aynı hastaneye yatırmıştı. Oyuncu, ikinci katta doğan oğlunu, dördüncü katta yatan dedesine götürmüştü. Torununu seven dedenin durumunun ağırlaşması Özcan Deniz'in babalık sevincini gölgelemişti.

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Kısa süre önce baba olmuştu Özcan Deniz'i yıkan haber!

BABASIYLA YILLARCA KONUŞMADI; Özcan Deniz, babası Sadık Deniz'le annesi ve 7 çocuğunu bıraktığı için konuşmuyordu. Sadık Bey, yıllardır arayıp sormadığı oğlunun çok para kazandığını görünce gazetelere çıkarak, "Özcan hayırsız çıktı, bana bakmıyor!" dedi.

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Kısa süre önce baba olmuştu Özcan Deniz'i yıkan haber!

Ancak sanatçı ailesine sahip çıkmayan babasını affetmemişti. 2006 yılında ise tam da 'Babalar Günü' arifesinde babasını affetti ve onu sahibi olduğu DNZ Production'ın başına geçirdi.

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