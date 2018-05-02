Kırmızı bültenle aranan terörist çıplak yakalandı!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Siirt'te yapılan operasyon sonucunda kırmızı bültenle aranan bir terörist ele geçirilmiş ve Genelkurmay'dan yapılan açıklamada bu ismin Malik kod adlı Osman Özonalolduğu kaydedilmişti.

FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Özonal'ın yakalanma görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Aynı operasyonda iki terörist de ölü olarak ele geçirilmişti. Teröristle beraber iki AK-47 piyade tüfeği ile mermiler, iki el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirildi.







Kırmızı listedeki terörist sağ olarak yakalandı