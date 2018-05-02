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Kırmızı bültenle aranan terörist çıplak yakalandı!

Kırmızı bültenle aranan terörist çıplak yakalandı!

Siirt-Eruh operasyonlarında sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal'ın güvenlik güçleri tarafından teslim alındığı anın görüntüsü ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 14:07 - Güncelleme: 02-05-2018 14:07

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Siirt'te yapılan operasyon sonucunda kırmızı bültenle aranan bir terörist ele geçirilmiş ve Genelkurmay'dan yapılan açıklamada bu ismin Malik kod adlı Osman Özonalolduğu kaydedilmişti.

FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Özonal'ın yakalanma görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Aynı operasyonda iki terörist de ölü olarak ele geçirilmişti. Teröristle beraber iki AK-47 piyade tüfeği ile mermiler, iki el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirildi.


Kırmızı listedeki terörist sağ olarak yakalandı

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Mayıs 2018 14:18 Herifi duş alırken mi yakaladınız, ne biçim haber bu...

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