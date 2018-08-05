Kırmızı bültenle aranan Bulgar mafya lideri tutuklandı

Bulgaristan'ın en büyük mafya grubunun başı olarak kırmızı bültenle aranan ve cinayetten, kundaklama, uyuşturucu ticareti ve gaspa kadar değişik alanlarda işlediği suçlardan ötürü Bulgar polisi ve İnterpol'ü peşinden koşturan Dimitır Jelyazkov isimli mafya lideri İstanbul da 7 adamıyla birlikte yakalandı.

Bulgar polisi tarafından 3 gün önce Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde düzenlenen operasyonda 12 adamı yakalanıp, kendisi kıl payı kurtulan Dimitır Jelyazkov'un İstanbul' a giriş yaptığı yönünde Bulgar makamlarınca verilen bilgi sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları çalışmalarda saklandığı adresi belirledikleri Jelyazkov'u, Bakırköy'de düzenlediği operasyonla 7 adamıyla birlikte yakalayıp gözaltına aldı.

6 Bulgar biri Türk 7 adamıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilip sorgulanan Dimitır Jelyazkov ve adamları işlemlerinin ardından bu gün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 8 çete üyesinden hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Dimitır Jelyazkov tutuklanırken, Bulgar vatandaşı 6 adamı sınırdışı edilip Bulgar makamlarına teslim edildi. Türk vatandaşı olan çete üyesi ise Adli kontrol hükmüyle serbest bırakıldı.

2008 YILINDA CEZAEVİNE GİRMİŞTİ Bulgaristan’da “uyuşturucu kaçakçılığı” ve “fuhuş” sebebiyle 2008 yılında cezaevine giren şüpheli, savcılıkla anlaşma yapınca 4 yıl ceza aldı. Kısa süre sonra iyi hal sebebiyle tahliye edilen şüpheli 2016 yılında Burgaz’daki çatışmayla gündeme geldi. Tatil beldelerinin bulunduğu bir restoranda yaşanan çatışmada bir kişi öldü ve çok sayıda yaralanan oldu. Bu olay sonrasında Bulgaristan Başbakanı da açıklama yaptı.