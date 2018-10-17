Kırım'da büyük patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kırım'da bulunan Kerç kentindeki bir okulda patlama meydana geldi. Patlama sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği ve 50 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlamadan etkilenenlerin ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Rusya Ulusal Anti-Terör ekipleri, şu an için tam olarak belirlenemeyen bir patlayıcı cihazın infilak etmesi sonucu olayın meydana geldiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik güçlerini patlamanın nedeninin ortaya çıkarılması için görevlendirdi. Rusya, patlamanın sebebinin parça tesirli bir bomba olduğunu ve bunun terör saldırısı olduğunu açıkladı.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ: Kırım Başbakanı Sergey Aksenov, facianın ardından Kerç’te 3 günlük yas ilan edildiğini söyledi.