Kırıkkale'de vahşet: Genç kadını benzin döküp yakmışlar!

Kırıkkale Bahşili’de bir alışveriş merkezinde çalışan bir çocuk annesi Ganime Varsak (28), önceki gece eve gitmeyince eşi Salih Varsak (31) ilçe emniyetine giderek kayıp başvurusunda bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün öğlen saatlerinde Ata Dönmez Mahallesi’nde bir bahçe kenarında yanmış ceset olduğu ihbarını aldı. Olay yerine gelen polis, Ganime Varsak’a ait 06 M 5077 plakalı otomobilin yanında, üzerine benzin dökülerek yakılmış kadın cesedini buldu.