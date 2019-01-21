Kırgın Çiçekler'in güzel oyuncusunun annesi hayatını kaybetti

ATV ekranlarında yayınlanan reyting rekorları kıran Kırgın Çiçekler dizisinde Sedef karakterini canlandıran ünlü oyuncu Elif Ceren Balıkçı'nın annesi hayatını kaybetti.

Kırgın Çiçekler'in güzel oyuncusunun annesi hayatını kaybetti

ATV ekranlarında yayınlanan bir döneme damgasını vuran Kırgın Çiçekler dizisinde Sedef karakterini canlandıran ünlü oyuncu Elif Ceren Balıkçı'nın annesi hayatını kaybetti. Acı haberi Instagram hesabından duyuran ünlü oyuncu şu açıklamayı yaptı.

115
Kırgın Çiçekler'in güzel oyuncusunun annesi hayatını kaybetti

"BENİM NEFESİM KESİLDİ": Güzel oyuncu Elif Ceren Balıkçı Instagram hesabından yayınladığı mesaj ile annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Balıkçı paylaşımına "Benim canım ciğerim birtanem meleğim, sen nasıl bırakıp gittin bizi, nasıl beni bıraktın, ben sensiz yapamam ki, benim kanadım kırıldı, benim nefesim kesildi, hayallerim seninle uçup gitti. Annem seni çok seviyorum." notunu düştü

215
Kırgın Çiçekler'in güzel oyuncusunun annesi hayatını kaybetti

ELİF CEREN BALIKÇI KİMDİR?: Elif Ceren Balıkçı, 1999 yılında Avusturya'da doğmuştur. Lise Eğitimine devam eden oyuncu küçük yaşta oyunculuğa adım atan isimler arasındadır.

315
Kırgın Çiçekler'in güzel oyuncusunun annesi hayatını kaybetti

9 yaşında iken Kayıp Prenses dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, Bez Bebek, Madalyon gibi diziler de rol almıştır.

415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro