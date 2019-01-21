Kırgın Çiçekler'in güzel oyuncusunun annesi hayatını kaybetti

"BENİM NEFESİM KESİLDİ": Güzel oyuncu Elif Ceren Balıkçı Instagram hesabından yayınladığı mesaj ile annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Balıkçı paylaşımına "Benim canım ciğerim birtanem meleğim, sen nasıl bırakıp gittin bizi, nasıl beni bıraktın, ben sensiz yapamam ki, benim kanadım kırıldı, benim nefesim kesildi, hayallerim seninle uçup gitti. Annem seni çok seviyorum." notunu düştü

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