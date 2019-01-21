Kırgın Çiçekler'in güzel oyuncusunun annesi hayatını kaybetti

ATV ekranlarında yayınlanan bir döneme damgasını vuran Kırgın Çiçekler dizisinde Sedef karakterini canlandıran ünlü oyuncu Elif Ceren Balıkçı'nın annesi hayatını kaybetti. Acı haberi Instagram hesabından duyuran ünlü oyuncu şu açıklamayı yaptı.
"BENİM NEFESİM KESİLDİ": Güzel oyuncu Elif Ceren Balıkçı Instagram hesabından yayınladığı mesaj ile annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Balıkçı paylaşımına "Benim canım ciğerim birtanem meleğim, sen nasıl bırakıp gittin bizi, nasıl beni bıraktın, ben sensiz yapamam ki, benim kanadım kırıldı, benim nefesim kesildi, hayallerim seninle uçup gitti. Annem seni çok seviyorum." notunu düştü
9 yaşında iken Kayıp Prenses dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, Bez Bebek, Madalyon gibi diziler de rol almıştır.
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