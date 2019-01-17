Kiracıya müjdeli haber dün akşam kabul edildi

Önceki gün mecliste kabul edilen torba yasada kiracılar sevindiren bir karar çıktı. Buna göre Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’ne (Yİ-ÜFE) göre belirlenen kira artışları, Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirlenecek.

Torba kanun Meclise sunulurken, Yİ-ÜFE yerine artışların TÜFE’ye göre yapılması öngörüldü. Kira artışı yapılacak aydan geriye doğru son 12 aylık dönemde aydan aya TÜFE’de ne kadar değişim olmuşsa, o oranda artış yapılacaktı. Ancak siyasi partilerin verdiği önergeler sayesinde bu hükümde değişikliğe gidildi.

Twitter

Facebook 1 8

Kira artışında, aydan aya TÜFE değişimi yerine TÜFE'deki “12 aylık ortalamalara göre değişim” dikkate alınacak. Kiracı ve mülk sahibi farklı oranlarda kira belirleyebiliyorlar ancak yapılacak artış tutarı Yİ-ÜFE’yi aşamıyordu. Geçmiş yıllarda Yİ-ÜFE artışı, genellikle TÜFE'nin altında seyrediyordu. Ancak, son üç yıldır Yİ-ÜFE daha fazla artıyor. Twitter

Facebook 2 8

Gerek Yİ-ÜFE’de, gerekse TÜFE’de 12 aylık ortalama enflasyon, genellikle aydan aya enflasyonun altında seyrediyor. Örneğin, Yİ-ÜFE olsaydı bin liralık kira ocak ayında yüzde 33.64 artırılarak bin 336 liraya kadar çıkartılabilecekti. Twitter

Facebook 3 8