Kiracıya müjdeli haber dün akşam kabul edildi

Önceki gün mecliste kabul edilen torba yasada kiracılar sevindiren bir karar çıktı. Buna göre Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’ne (Yİ-ÜFE) göre belirlenen kira artışları, Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirlenecek.

Kiracıya müjdeli haber dün akşam kabul edildi

Torba kanun Meclise sunulurken, Yİ-ÜFE yerine artışların TÜFE’ye göre yapılması öngörüldü. Kira artışı yapılacak aydan geriye doğru son 12 aylık dönemde aydan aya TÜFE’de ne kadar değişim olmuşsa, o oranda artış yapılacaktı. Ancak siyasi partilerin verdiği önergeler sayesinde bu hükümde değişikliğe gidildi.

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Kiracıya müjdeli haber dün akşam kabul edildi

Kira artışında, aydan aya TÜFE değişimi yerine TÜFE'deki “12 aylık ortalamalara göre değişim” dikkate alınacak. Kiracı ve mülk sahibi farklı oranlarda kira belirleyebiliyorlar ancak yapılacak artış tutarı Yİ-ÜFE’yi aşamıyordu. Geçmiş yıllarda Yİ-ÜFE artışı, genellikle TÜFE'nin altında seyrediyordu. Ancak, son üç yıldır Yİ-ÜFE daha fazla artıyor.

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Kiracıya müjdeli haber dün akşam kabul edildi

Gerek Yİ-ÜFE’de, gerekse TÜFE’de 12 aylık ortalama enflasyon, genellikle aydan aya enflasyonun altında seyrediyor. Örneğin, Yİ-ÜFE olsaydı bin liralık kira ocak ayında yüzde 33.64 artırılarak bin 336 liraya kadar çıkartılabilecekti.

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Kiracıya müjdeli haber dün akşam kabul edildi

Kanun teklifi ilk haliyle Meclis’ten geçseydi, bu kez bin liralık kira ocakta yüzde 20.30’a kadar artırılarak bin 203 lira olacaktı. Dün gece kabul edilen önergeyle ise bin liralık kira ocakta en fazla yüzde 16.33 oranında artışla bin 163 liraya kadar yükseltilebilecek.

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