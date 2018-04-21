Kimse bunu beklemiyordu! Zayıflama programında şoke eden olay

New Jersey'de yaşayan 41 yaşındaki Robert Buchel 380 kilodan fazlaydı. Ne yürüyebiliyor ne de kıyafet diyebiliyordu. Televizyon programına katılarak kilo vermek isteyen Buchel, operasyon sonrası hayatını kaybetti.

Obezite hastalığının pençesindeki insanların kilo verme serüvenini konu alan Ağır yaşamlar programında korkunç bir olay yaşandı. New Jersey'de yaşayan 41 yaşındaki Robert Buchel 380 kilodan fazlaydı. Ne yürüyebiliyor ne de kıyafet diyebiliyordu. Televizyon programına katılarak kilo vermek isteyen Buchel Doktor Nowzaradan'dan tedavi görmek için Houston'a taşındı. Robert ayrıca çekimler için seyahat ettiği bir bölümde yere düştü, kendi kalkamadığı için acil tıp çalışanları tarafından kurtarıldı. Twitter

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Rejim programı ve geçirdiği operasyondan sonra 5 aylık bir süreçte 150 kg'a düşmesi planlanıyordu.Daha sonra vücudunun sağ tarafından lenfodem kitlesinin çıkartılması için ameliyat edildi. Robert'in bakımını üstlenen nişanlısı ise "Sanki bir düğmeye basılmış gibi. Ameliyattan bu yana çok kötü, çünkü ilaçlarını alamıyor," dedi. Robert'in geçirdiği ilk operasyonda 133 kg kaybetti çünkü vücudunun sağ kısmındaki limfedema parçalarından biri alındı. Twitter

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Robert bu ağır ameliyattan sonra rehabilitasyona başlamış ve diyet ile kilo kaybına devam etmesi beklenmişti. Fakat nişanlısı Kathryn'e göre 41 yaşındaki adam ameliyattan sonra dikişlerin de acısı ile ayağa kalkmamaya başladı. Robert operasyon sonrasındaki ağrılarını kesmek için aldığı ağrı kesicilere bağımlı oldu. Twitter

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