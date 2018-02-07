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Kimdir bu Neslihan Kozanoğlu her adımı olay eşine bakın

Kimdir bu Neslihan Kozanoğlu her adımı olay eşine bakın

Neslihan Kozanoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve kocası Ahmet Kozanoğlu ne iş yapıyor soruları Sosyetik Ev Hanımları programını ardından merak konusu oldu. Cemiyet hayatının renkli isimlerinden biri olan Neslihan Kozanoğlu eşi Ahmet Kozanoğlu ile tenis kortunda tanışmış. Ahmet Kozanoğlu çok çapkındı onu ben yola getirdim diyen Neslihan Kozanoğlu iddialı isimlerden. Türkiye'de organik tarımı ben başlattım diyen Neslihan Hanım Aşk-ı Memnu ve Kurtar Vadisi dizileri için evini kiraya bile vermiş.

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 13:00 - Güncelleme: 07-02-2018 13:00

Neslihan Kozanoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında kocası Ahmet Kozanoğlu ne iş yapıyor hangi şirketin başında soruları Sosteyik Ev Hanımları programının ardından akıllara takıldı. Lüks hayatları ve kazançları ile dikkat çeken sosyetenin renkli ismi Neslihan Kozanoğlu eşi Ahmet Kozanoğlu ile tenis korkunta tanışmış. Kocası Ahmet Bey'in kendisinden önce çok çapkın olduğunu belirten Neslihan Kozanoğlu onu ben yola getirdim diyerek eşinden aşkla bahsediyor.

NESLİHAN KOZANOĞLU KİM: Polonezköy’de yaşayan Neslihan Hanım, büyük baş hayvan besiciliği ve organik üretim yaptığı devasa bir çiftliğe sahip. Antikaya olan tutkusuyla da nam salmış olan Kozanoğlu, uzun yıllardır cemiyet hayatında yer alıyor ve cemiyet hayatıyla ilgili birçok bilgiye sahip.

Programdaki sloganı; “İstanbul’da cemiyet hayatı bir oyundur, bu oyunda kuralları ben koyarım!”

NESLİHAN KOZANOĞLU EŞİ AHMET KOZANOĞLU KİMDİR: Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden olan Neslihan Kozanoğlu, lüks yaşantısıyla tüm dikkatleri üzerine toplamıştır. Batmış olan Hisarbank’ın eski ortaklarından Ahmet Kozanoğlu ile yaptığı evlilikle adından sıkça söz ettirmiştir. Bankanın batması sonrasında Neslihan Kozanoğlu organik tarım işine yönelmiştir. Ahmet Kozanoğlu’nun birinci evliliğinden olan çocukları ile Neslihan Kozanoğlu’nun arası epey açık olduğu söylenmketedir.

Cemiyet hayatının oldukça tanınan bir siması olan Kozanoğlu, eşiyle birlikte yaşamını basından uzak yaşıyordu. Polonezköy’de bir çiftliği bulunan Neslihan Kozanoğlu burada hayvancılık ve tarım yapıyor. Ünlü isim ayrıca kendi evini dizilere kiraya vererek isminden bashettirmişti. Çift bugüne kadar Aşk-ı Memnu ve Kurtar Vadisi’ne evlerini kiraya verdi ve Neslihan Kozanoğlu konu hakkında “Sosyete artık böyle para kazanıyor” açıklamasını yapmıştı.

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