Kim Milyoner Olmak İster'i patlatan silikon sorusu! Herkes Google'da...

Murat Yıldrım'ın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışma programında izleyenleri bir hayli şaşırtan sorular sorulmaya devam ederken dün akşam yayınlanan özel bölüm yine çok konuşuldu. ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında daha öncede yayınlanmış bir soru özel bölümde tekrar ekrana geldi. "ilk hangi hayvana silikon takıldı" sorusu geceye yine damga vurdu.

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