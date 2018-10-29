Kim Milyoner Olmak İster'de şok! Ercan Saatçi Süt Kardeşler'den sınıfta kaldı!

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada telefon jokeri olan müzisyen Ercan Saatçi'nin cevabı sosyal medyada gündem oldu.

Yarışmada, Emir isimli yarışmacıya sesli bir soru yöneltilirken, yarışmacıya, "Dinlediğiniz şarkı, başrollerinde Kemal Sunal ve Şener Şen gibi isimlerin bulunduğu hangi filmde söylenmektedir" sorusu soruldu.

Yarışmacı soruyu bilemezken telefon jokerini kullandı. Yarışmacı, komşusu olduğunu belirttiği müzisyen Ercan Saatçi'yi ararken, Saatçi ise, "Şekerpare" ve "Tosun Paşa" şıkları arasında kaldığını ama yanıttan emin olamadığını ifade etti. Bunun üzerine yarışmacı Şekerpare yanıtını verirken, Saatçi doğru şıkkı bilemedi.

Süt Kardeşler cevabını bilemeyen Saatçi, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.