Kim Kardashian'ın ve Kanye West yeni çocuklarına kavuştu!

Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi. Ünlü çiftin sağlıklı bir kız çocuklarının olduğu açıklandı. Kim Kardashian ve Kanye West çifti üçüncü bebekleri için genç bir taşıyıcı anne ile anlaşmışlardı. Adı bir sır gibi saklanan genç kadının, Kardashian-West ailesinin üçüncü bebeğini dünyaya getirdiği açıklandı. Fiziksel görüntü olarak Kardashian'a benzeyen 27 yaşındaki kadına, 75 bin dolar ödediği ABD magazin basınına yansımıştı. Twitter

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Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi. Ünlü çiftin sağlıklı bir kız çocuklarının olduğu açıklandı. Kim Kardashian ve Kanye West çifti üçüncü bebekleri için genç bir taşıyıcı anne ile anlaşmışlardı. Adı bir sır gibi saklanan genç kadının, Kardashian-West ailesinin üçüncü bebeğini dünyaya getirdiği açıklandı. Fiziksel görüntü olarak Kardashian'a benzeyen 27 yaşındaki kadına, 75 bin dolar ödediği ABD magazin basınına yansımıştı. Twitter

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2 7

Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi. Ünlü çiftin sağlıklı bir kız çocuklarının olduğu açıklandı. Kim Kardashian ve Kanye West çifti üçüncü bebekleri için genç bir taşıyıcı anne ile anlaşmışlardı. Adı bir sır gibi saklanan genç kadının, Kardashian-West ailesinin üçüncü bebeğini dünyaya getirdiği açıklandı. Fiziksel görüntü olarak Kardashian'a benzeyen 27 yaşındaki kadına, 75 bin dolar ödediği ABD magazin basınına yansımıştı. Twitter

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