Kim Kardashian'dan olay itiraf: Cinsel arzularımı kaybettim bir daha ilişki...

Geçtiğimiz günlerde kendi kozmetik markasının tanıtımı için çıplak bir şekilde kameraların karşısına geçen Kim Kardashian, bu sefer de bir Tv programında söyledikleriyle gündeme oturdu.

Kim Kardashian'dan olay itiraf: Cinsel arzularımı kaybettim bir daha ilişki...

BİR DAHA SEVİŞEMEYECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM! Ünlü rap sanatçısı Kanye West ile evli olan 38 yaşındaki reality show sunucusu Kim Kardashian, "O kadar zor hamilelik ve doğum süreci geçirdim ki bir daha hiç sevişemeyeceğimi düşündüm" şeklinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kardashian, hamileliğinden sonra geçirdiği cinsel zorlukları da anlattı.

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Kim Kardashian'dan olay itiraf: Cinsel arzularımı kaybettim bir daha ilişki...

KENDİMİ SEKSİ BULMUYORDUM! Kardashian, Saint West, North West, Chicago West isimlerinde 3 çocuğa sahip. Kardashian, bir dergi için verdiği röportajda hamileliğin kendisini çok etkilediğini söylerken “Cinsel arzumu kaybettim. Hamileliğim sırasında 20-30 kilo almıştım ve kendimi hiç seksi bulmuyordum” şeklinde konuştu.

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Kim Kardashian'dan olay itiraf: Cinsel arzularımı kaybettim bir daha ilişki...

BİR DAHA YAPAMAYACAĞIM SANDIM! Kardashian zor günler geçirdiğini ve kötü hissettiğini dile getirirken, “Günün sonunda cinsel ilişki yaşayamayacak duruma geliyorsunuz. Hayatımın sonuna kadar cinsel ilişki yaşayamayacağımı düşündüm” dedi.

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Kim Kardashian'dan olay itiraf: Cinsel arzularımı kaybettim bir daha ilişki...

Kardashian, doğumdan 8 ay sonra ideal kilosuna geri döndüğünü söylerken kendisini tekrar seksi hissettiğini de açıkladı.

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