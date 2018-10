Kim Kardashian'dan: Kocam beni taciz ediyor!

Dünyaca ünlü ABD'li model Kim Kardashian rapçi kocası Kanye West'in 7 çocuk istediğini ve kendisini bu konuda taciz ettiğini belirtti.2014 yılında evlenen Kim Kardashian ile Kanye West çifti çocuk konusunda hızlı davranmış 4 yılda 3 çocuklar olmuştu. Kardashian'dan katıldığı "'Keeping Up With The Kardashians" adlı programda 41 yaşındaki rapçi eşi Kanye West hakkında açıklamalarda bulundu.