Kim Kardashian'dan: Kocam beni taciz ediyor!

Dünyaca ünlü ABD'li model Kim Kardashian rapçi kocası Kanye West'in 7 çocuk istediğini ve kendisini bu konuda taciz ettiğini belirtti.2014 yılında evlenen Kim Kardashian ile Kanye West çifti çocuk konusunda hızlı davranmış 4 yılda 3 çocuklar olmuştu. Kardashian'dan katıldığı "'Keeping Up With The Kardashians" adlı programda 41 yaşındaki rapçi eşi Kanye West hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde evliliklerinin sarsıntıda olduğu yönünde açıklamalar yapan Kardashian, eşinin çocuk konusunda kendini taciz ettiğini söyledi. 38 yaşındaki güzel yıldız, dünyanın çocuklar için güvenli bir yer olmadığını ifade eden Kardashian, "Kanye beni çocuk konusunda taciz ediyor, yediye kafayı takmış vaziyette" şeklinde konuştu.