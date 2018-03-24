Kim Kardashian'a benzemek için servet harcadı son hali olay!

Doktorların itirazlarına rağmen kalçalarını daha fazla büyütmede kararlı olduğunu söyleyen Jennifer, bazen kendine kendine estetiğe verdiği paranın bankada kalması gerektiğini düşündüğünü, ama yeni görüntüsünden dolayı çok mutlu olduğunu ve yaptığı estetik sayesinde alacağı modellik tekliflerinden harcadığı paranın çok fazlasını kazanabileceğini söyledi.