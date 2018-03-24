Kim Kardashian'a benzemek için servet harcadı son hali olay!

Brezilyalı 25 yaşındaki Jennifer Pamplona isimli kadın, idolü olan Kim Kardashian'a benzemek için estetik ameliyatlara 500 bin dolar harcadı. Jennifer ameliyatlardan sonra estetik operasyonlarını sonucunu çıplak foto paylaşarak gösterdi.
Kim Kardashian'nın neredeyse tüm vücut ölçülerine yaklaşan kadın, kalçalarına yaklaşık dört kilo yağ enjekte ettirdi.
Doktorların itirazlarına rağmen kalçalarını daha fazla büyütmede kararlı olduğunu söyleyen Jennifer, bazen kendine kendine estetiğe verdiği paranın bankada kalması gerektiğini düşündüğünü, ama yeni görüntüsünden dolayı çok mutlu olduğunu ve yaptığı estetik sayesinde alacağı modellik tekliflerinden harcadığı paranın çok fazlasını kazanabileceğini söyledi.
İşte yaptırdığı estetikler sonrası genç kızın son hali;
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