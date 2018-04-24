Kilolu haliyle şaşırtmıştı! Eda Taşpınar 2 ayda zayıflamış

Eda Taşpınar'ın Şubat’ta Amerika Miami’de yaptığı tatilde üstsüz güneşlenmesi ve aldığı kilolar olay olmuştu. Miami’de görüntülendiği zaman kiloları ile şaşırtan Eda Taşpınar bu kez Fas'tan fotoğraf paylaştı ve zayıflamış görünüyordu.

Kilolu haliyle şaşırtmıştı! Eda Taşpınar 2 ayda zayıflamış

Geçtiğimiz aylara damga vuran magazin olayı kuşkusuz Eda Taşpınar'ın üstsüz yakalandığı ve yabancı ajansların geçtiği fotoğraflardı. Eda Taşpınar'ın güneşlenirken çektiği fotoğraflar gündemi bir hayli meşgul etmişti. Öte yandan Eda Taşpınar'ın özenilen vücudunun pek sanıldığı gibi olmaması da dikkatlerden kaçmamıştı. Eda Taşpınar'ın bu yakalanmayı pek umursadığı söylenemez gibi. Eda Taşpınar, bu skandalın ardından sosyal medyada öyle yeni bir fotoğraf paylaştı ve kilolarından kurtulmuş gibi.

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Kilolu haliyle şaşırtmıştı! Eda Taşpınar 2 ayda zayıflamış

Eda Taşpınar soğuk havalardan sıkılınca kendini tatile verdi. Eda Taşpınar rotayı sıcak iklimlere çevirdi. Geçtiğimiz aylarda Miami'de sırtüstü ve üstsüz güneşlenirken yakalanan Eda Taşpınar durmadan güneşlenmeye ve tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. Holbox Adası'na giden Eda Taşpınar, çektiği fotoğrafları Instagram hesabından takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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Kilolu haliyle şaşırtmıştı! Eda Taşpınar 2 ayda zayıflamış

Instagram'da paylaştığı fotoğrafları her zaman incecik olan Eda Taşpınar'a takipçileri 'fotoşop güzeli' yorumunu yapmıştı.

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Kilolu haliyle şaşırtmıştı! Eda Taşpınar 2 ayda zayıflamış

Takipçileri Eda Taşpınar'ın kilolu görüntüsü karşısında gözlerine inanamıştı.

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