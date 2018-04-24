Kilolu haliyle şaşırtmıştı! Eda Taşpınar 2 ayda zayıflamış

Geçtiğimiz aylara damga vuran magazin olayı kuşkusuz Eda Taşpınar'ın üstsüz yakalandığı ve yabancı ajansların geçtiği fotoğraflardı. Eda Taşpınar'ın güneşlenirken çektiği fotoğraflar gündemi bir hayli meşgul etmişti. Öte yandan Eda Taşpınar'ın özenilen vücudunun pek sanıldığı gibi olmaması da dikkatlerden kaçmamıştı. Eda Taşpınar'ın bu yakalanmayı pek umursadığı söylenemez gibi. Eda Taşpınar, bu skandalın ardından sosyal medyada öyle yeni bir fotoğraf paylaştı ve kilolarından kurtulmuş gibi.