Kilolu haliyle şaşırtmıştı! Eda Taşpınar 2 ayda zayıflamış

Geçtiğimiz aylara damga vuran magazin olayı kuşkusuz Eda Taşpınar'ın üstsüz yakalandığı ve yabancı ajansların geçtiği fotoğraflardı. Eda Taşpınar'ın güneşlenirken çektiği fotoğraflar gündemi bir hayli meşgul etmişti. Öte yandan Eda Taşpınar'ın özenilen vücudunun pek sanıldığı gibi olmaması da dikkatlerden kaçmamıştı. Eda Taşpınar'ın bu yakalanmayı pek umursadığı söylenemez gibi. Eda Taşpınar, bu skandalın ardından sosyal medyada öyle yeni bir fotoğraf paylaştı ve kilolarından kurtulmuş gibi.
Eda Taşpınar soğuk havalardan sıkılınca kendini tatile verdi. Eda Taşpınar rotayı sıcak iklimlere çevirdi. Geçtiğimiz aylarda Miami'de sırtüstü ve üstsüz güneşlenirken yakalanan Eda Taşpınar durmadan güneşlenmeye ve tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. Holbox Adası'na giden Eda Taşpınar, çektiği fotoğrafları Instagram hesabından takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmiyor.
Instagram'da paylaştığı fotoğrafları her zaman incecik olan Eda Taşpınar'a takipçileri 'fotoşop güzeli' yorumunu yapmıştı.
Takipçileri Eda Taşpınar'ın kilolu görüntüsü karşısında gözlerine inanamıştı.
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