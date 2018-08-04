Kilo vermenize yardımcı 5 mucize besin!

Türkiye’de obezite kadınlarda yüzde 41.5 erkeklerde ise yüzde 21.5’e yükselmiş durumda. Yani bu da Türkiye’de her 3 kadından ve her 5 erkekten birinin obeziteyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, bazı kanser türleri, solunum sistemi hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok kronik hastalığa zemin hazırlayan obezite ayrıca hayat kalitesi ve beklenen yaşam süresini de olumsuz yönde etkiliyor. Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, kilo vermeyi kolaylaştıracak aynı zamanda sağlıklı ve metabolizmayı hızlandıran 5 mucizevi besini sıraladı.
KALSİYUM ZENGİNİ YOĞURT: Türk mutfağının olmazsa olmazlarından yoğurt, sofralarımızda hemen her gün tükettiğimiz bir besin. Yoğurdun sindirime yardımcı olması, osteoporozu önlemesi, kalsiyum ve fosfor ihtiyacımızı karşılaması ve özellikle karın çevresindeki yağların yakımına destek olması gibi birçok faydası var. Ayrıca protein içeriği de yüksek olduğu için daha uzun süre tokluk sağlar ve bu sayede besin alımını azaltır. İçerdiği konjuge linoleic asit sayesinde bel çevresindeki yağları yakmaya destek olur. Eğer zayıflama sürecindeyseniz diyetinizde yoğurda mutlaka yer verin.
LİF DEPOSU YULAF: Sofralarımızda yulaf hala hak ettiği yeri bulamasa da yavaş yavaş beslenmemize eklediğimiz bir besin haline gelmiş durumda. Peki nedir yulafı bu kadar önemli kılan? Öncelikle yulaf, diğer tahıllara göre daha yüksek oranda posa içeriyor. Ayrıca demir, manganez, çinko, E vitamini, folat, diğer B grubu vitaminlerinin de iyi bir kaynağı. En önemli özelliklerinden biri iyi bir selenyum kaynağı olması. Selenyum, antioksidan etkiye sahiptir ve bu sayede DNA tamiri ve bazı kanser türlerinin riskinin azalmasında etkili.
Yulaf içerdiği beta glucan sayesinde kolesterolü düşürür, kan glikoz düzeyini dengeler, daha uzun süre tokluk sağlar ve bağışıklığı güçlendirir. Yapılan bir çalışmada kahvaltıda yulaf tüketenlerde tüketmeyenlere göre vücut kitle indeksleri daha düşük bulunmuştur. Lif içeriğinin yüksek olması nedeniyle kan şekerini dengeleyip uzun süre tokluk sağladığı için kilo verme sürecine destek olur. Ara öğünlerde veya kahvaltıda yoğurt ya da sütle rahatlıkla tüketilebilir.
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