Kilis'e 3 roket düştü:4 yaralı

‘Zeytin Dalı’ harekâtı 14. gününe girerken kırsaldaki operasyonlar devam ediyor. Bir yandan da Afrin’de meskûn mahal (şehir içi) operasyonları için hazırlıklar da sürüyor. İnsansız hava araçlarının (İHA) Afrin üzerindeki uçuşlarından elde edilen görüntüler ve istihbarat birimlerinin saha gözlemlerinden gelen bilgilerle hedef analizleri güncelleniyor. Genelkurmay,. dün gece 6 hedefin savaş uçaklarınca vurulduğunu, öldürülen terörist sayısının 823'e yükseldiğini açıkladı... Kilis'e üç, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine üç olmak üzere 6 roket daha atıldı, saldırılarda 11 kişi yaralandı...

Kilis şehir merkezi ile Reyhanlı'ya az önce birer roket daha atıldı. Kilis'e atılan roketin Akpınar Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesindeki bir eve düştü. DHA, roketli saldırılarda 1'i ağın 11 kişinin yaralandığını duyurdu. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, "3 ayrı roketli saldırı oldu, biri ağır 3 kişi yaralandı." dedi.