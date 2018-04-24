Kılıçdaroğlu'ndan kritik çağrı! Gerisi teferruattır deyip açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili kritik açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Dönem A partisi B partisi dönemi değildir. Dönem vatanı kurtarma dönemidir. Bütün siyasi partilerin liderlerine sesleniyorum. Biz her türlü özveride bulunmaya hazırız" dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları:

BU SEÇİMLER SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR SEÇİMİDİR: Bu seçimler kişisel koltuk arayışı seçimleri değildir. Bu seçimler söz konusu vatansa gerisi teferruaatır seçimidir. Hiçbir beklentim yok. Mütevazi bir evim var, çocuklar büyüdü. Benim derdim ülkem."

GENİŞ BİR İTTİFAKI SAĞLAMALIYIZ: Hiçbir beklentim yok. Mütevazi bir evim var, çocuklar büyüdü. Benim derdim ülkem. Geniş bir ittifakı sağlamalıyız. Herkes bir şekliyle parlamentoda yerini almalıdır. Biz cumhuriyetin kuruluşunda hangi değerler söz konusu ise 24 Haziran'da onu savunacağız.

CHP OLARAK HER TÜRLÜ ÖZVERİDE BULUNMAYA HAZIRIZAramızda ömür boyu hapis verilen erlerin aileleri var. Komutan değil, er, er. Dönem a partisi, b partisi dönemi değil, birlikte hareket ederek devleti kurtarmanın zamanıdır. Bütün partilere sesleniyorum, CHP olarak her türlü özveride bulunmaya hazırız.