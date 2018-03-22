Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Abdüllatif Şener CHP’den aday mı?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk’te yayınlanan programda konuştu. Gündemde yer alan konulara değinen Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından bazı satır başlıkları şöyle;

Biz ittifaka karşı değiliz. Siyasal partiler ittifak yapabilirler. Biz yüzde 10 seçim barajına karşıyız. Bu barajı Kenan Evren ve arkadaşları getirdi. 12 Eylül darbe hukukunun bir parçası. Niye darbe hukukunu savunuyorlar? Baraj çok yüksek. Niye kaldırmıyorlar? Çünkü korkuyorlar. Barajın kalkması lazım. Şu anda benim kalkıp ‘Biz ittifak yapacağız’ demem çok doğru değil. Önce ittifakın yararları – zararları, getirileri – götürülerine bakılmalı.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Toplumun asıl gündemi demokrasi… Asıl sorun adalet sisteminde, kimse adaletin olduğuna inanmıyor. Bizim için erken seçim olabilir, sorun yok.

Afrin hepimizin ortak destek verdiği bir mücadele alanıydı. Bunu kendi partisinin başarısı gibi kamuoyuna sunmaya başladı, başaralı olamadı. Referandum öncesi, “Türkiye koalisyonlarla yönetilemez” diyorlardı. Şimdi koalisyonlara mahkum oldular. Bunu vatandaş görüyor, ‘Niye bizi kandırdınız?’ diyor. AKP’de her alanda çözülme var. Seküler AKP’liler referandumda oy vermediler zaten. Mazot fiyatları vb. Kırsalda bir çözülme oluştu. Şeker fabrikalarının satıldığı yerde AKP’nin yüksek oy olduğu yerler.

CHP’NİN STRATEJİSİ

Seçmenin beklediği temel sorunların çözülmesi, vaatlerin yerine getirilmesi… Ben eski maliyeciyim. Hesabı en iyi bilenlerden biriyim. Bu konuda AKP ile rahatça tartışabilirim ama onlar gelmediler. Vatandaşın teveccühünü hakketmek gerek. Onlara gidip ülkeyi nasıl bir çerçeveye oturtacağımızı anlatmamız lazım. Sahada en aktif olan parti biziz. Şeker fabrikaları olsun, muhtar sorunları olsun… Bu konuda hep sahadayız ve vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Toplumun her kısmını kucaklamaya çalışıyoruz. Emekli maaşı, taşeronu, yargı tarafsızlığı toplumun önüne koyan biziz… Bunları biz halka sokakta anlatmayı başarırsak, başarıyı da o zaman sağlamış oluruz.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Adayı belirlerken sadece bizim partinin değil diğer partilerin de oy vereceği bir aday olması lazım. Bu konu zamanı gelince parti meclisinde oturup konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimine daha epey zaman var. Çıkaracağımız adayın, bizim dışımızdaki seçmen kitlesinin de kabul edeceği türden bir aday olması lazım. Cumhurbaşkanı adayının topluma güven vermesi lazım. Yıpranmamış kişiler arasından seçilmesi lazım. Kafamızda birden fazla isim var

CHP İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN ABDÜLLATİF ŞENER’LE GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Yılmaz Büyükerşen ve Abdullah Gül ile hiçbir görüşmemiz olmadı. Abdullah Bey’in cumhurbaşkanlığı tarafsızdı. Eskişehir Belediye Başkanımız Sayın Büyükerşen de son derece başarılı. Fakat bugüne kadar her iki isimle de böyle bir konuyu konuşmadık. Abdüllatif Şener’le bir görüşme gerçekleştirdik ancak kendisiyle İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için değildi bu…