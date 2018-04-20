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Kılıçdaroğlu aday mı olacak cevabı resmen açıklandı

Kılıçdaroğlu aday mı olacak cevabı resmen açıklandı

Kılıçdaroğlu aday mı sorusunun yanıtı bulundu. Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in aday olacak mısınız sorusuna cevap vermeyen Kılıçdaroğlu 'evet aklımızda başka isimler var' dedi.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 07:55 - Güncelleme: 20-04-2018 07:55

Kılıçdaroğlu aday olacak mı sorusu erken seçim tarihin belli olmasından sonra yeniden gündemde. Peki Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Merak edilen soruyu Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek telefonda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sordu. Zeyrem herkesin merak ettiği sorunun yanıtını köşesine taşıdı.

ACELE İŞE ŞEYTAN KARIŞIR: "....Bütün muhalefette olduğu gibi CHP’de de bir “erken seçim” beklentisi vardı. Ancak gün olarak 24 Haziran’ın belirlenmesi seçimin biraz “acil” yapıldığını gösteriyordu. Kılıçdaroğlu, bu durumu da şu sözlerle değerlendirdi: “Acele ediyorlar, yangından mal kaçırır gibi yapıyorlar çünkü paniğe ve telaşa kapılmışlar, korkuyorlar. Demokrasi bileşenleri konuşmaya, ittifak yapmaya fırsat bulamasın istiyorlar. Ama istedikleri olmayacak. Bizim açımızdan paniğe ve telaşa gerek yok, günün 24 saati yeterlidir. İttifaka hatırlatmak isterim. Anadolu’da halkın sağduyusundan süzülüp gelen bir söz vardır: Acele işe şeytan karışır.”

CHP Lideri’nin seçim kararıyla ilgili analizlerini dinledikten sonra kendisine herkesin aklındaki soruları yönelttim. “Siz aday olacak mısınız” diye başladım. Bu soruya yanıt vermedi.

İSİMLERİN SAYISI 3'Ü 5'İ GEÇMEZ: Bizde cevabı almak için sorulacak soru bitmez. Peşi sıra “Peki CHP’nin aklında somutlaşmış Cumhurbaşkanı aday adayı ismi ya da isimleri var mı” sorusuyla devam ettim. “Evet aklımızda isimler var. Toplumun her kesimini kucaklayacak, başarı hikâyeleri olan isimler. Ancak yanlış anlaşılmasın, yeni başlıyor değiliz. İsimlerin sayısı 3’ü 5’i geçmez. En kısa zamanda Parti Meclisi’nde adayımızı netleştireceğiz” karşılığını verdi.

ABDULLAH GÜL ADAYLAR ARASINDA YOK: Peki bu isimler arasında Abdullah Gül var mıydı? Kılıçdaroğlu “Şimdilik yok” dedi. Biraz iddialı olacak ama görüşmemizin Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili akışından yola çıkarak “Kılıçdaroğlu aday olmayacak” diyebilirim.*

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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