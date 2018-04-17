Kılıçdaroğlu 2018 erken seçime 'var mı'? Bomba açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli'den erken seçim çağrısı geldi. Bahçeli, hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018 Pazar günü yapılmasını önerdi. Gündemi bomba gibi sarsan erken seçim teklifinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erken seçimle ilgili yorum yapan Kılıçdaroğlu, ''Seçim diyorlar ya olacak inşallah bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek bıktık artık. Artık bunlar devleti yönetemiyorlar." dedi. Konuşmasının ardından gazetecilerin mikrofon uzattığı Kılıçdaroğlu, 'erken seçim' sorusuna "Ana aktörü bir bekleyin. O sözcüydü" şeklinde cevap verdi.

''SİZİ YİNE KANDIRMAYA ÇALIŞACAKLAR'' ''Şimdi seçim atmosferine girdik'' diyen Kılıçdaroğlu, "Sandık geliyor sandıkta dersini vereceksin. Bunlar mahalle mahalle gezecekler. Sizi yine kandırmaya çalışacaklar. Cehenneme giden yoldaki taşlar iyi niyet taşları ile doludur. Sözlerinde durmadılarsa demokraside haklarını vereceksiniz. Seçim olacak inşallah bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek bıktık artık. Artık bunlar devleti yönetemiyorlar.'" ifadelerini kullandı.

  • Siyaset 17 Nisan 2018 15:06
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