Kevin Spacey'in yeni filmi Billionaire Boys Club çöpe atılabilir

58 yaşındaki ABD'li oyuncu, sadece Billionaire Boys Club filmiyle ilgili olumsuzluk yaşamadı. Yönetmen Ridley Scott, geçtiğimiz sonbaharda, aralarında Rent filmi aktörü Anthony Rapp’in de olduğu birden çok erkeğe cinsel tazicle suçlanan Spacey’yi All the Money in the World adlı filmin kadrosundan çıkardı. Yönetmen, Spacey’nin rolünü Christopher Plummer’a vererek Spacey ile çektiği sahneleri yeniden filme aldı. Film, toplamda 10 milyon dolara mal oldu.