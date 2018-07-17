Kevin Spacey'in yeni filmi Billionaire Boys Club çöpe atılabilir

Taciz skandallarının odağındaki Hollywood'un ünlü aktörü Kevin Spacey gittikçe dibe batıyor. Taciz iddiaları nedeniyle soruşturma altında olan ünlü oyuncu Kevin Spacey'in yeni filmi Billionaire Boys Club henüz vizyona girmeden çöpe gitme tehlikesi altında. Hollywood yapımcısı Gavin Polone, New York Post’a yaptığı açıklamada, “Bu filmle ilgili hiç reklam görmedim. Film çöpe gidiyor gibi görünüyor” dedi. ABD’de 17 Ağustos’ta vizyona girecek olan filmle ilgili şimdiye kadar herhangi bir tanıtım yer almıyor. “Filmin başarılı olması için tanıtım yapmak zorundasınız” diyen Polone, “Hiçkimse Kevin Spacey ile birlikte TV şovlarına çıkmak istemiyor” şeklinde konuştu.