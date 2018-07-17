Kevin Spacey'in yeni filmi Billionaire Boys Club çöpe atılabilir

Taciz iddialarının odağındaki skandal isim Kevin Spacey'in rol aldığı yeni filmi Billionaire Boys Club henüz vizyona girmeden çöpe gidebilir. Hollywood yapımcısı Gavin Polone, New York Post’a yaptığı açıklamada, “Film çöpe gidiyor gibi görünüyor” dedi.

Kevin Spacey'in yeni filmi Billionaire Boys Club çöpe atılabilir

Taciz skandallarının odağındaki Hollywood'un ünlü aktörü Kevin Spacey gittikçe dibe batıyor. Taciz iddiaları nedeniyle soruşturma altında olan ünlü oyuncu Kevin Spacey'in yeni filmi Billionaire Boys Club henüz vizyona girmeden çöpe gitme tehlikesi altında. Hollywood yapımcısı Gavin Polone, New York Post’a yaptığı açıklamada, “Bu filmle ilgili hiç reklam görmedim. Film çöpe gidiyor gibi görünüyor” dedi. ABD’de 17 Ağustos’ta vizyona girecek olan filmle ilgili şimdiye kadar herhangi bir tanıtım yer almıyor. “Filmin başarılı olması için tanıtım yapmak zorundasınız” diyen Polone, “Hiçkimse Kevin Spacey ile birlikte TV şovlarına çıkmak istemiyor” şeklinde konuştu.

114
Kevin Spacey'in yeni filmi Billionaire Boys Club çöpe atılabilir

58 yaşındaki ABD'li oyuncu, sadece Billionaire Boys Club filmiyle ilgili olumsuzluk yaşamadı. Yönetmen Ridley Scott, geçtiğimiz sonbaharda, aralarında Rent filmi aktörü Anthony Rapp’in de olduğu birden çok erkeğe cinsel tazicle suçlanan Spacey’yi All the Money in the World adlı filmin kadrosundan çıkardı. Yönetmen, Spacey’nin rolünü Christopher Plummer’a vererek Spacey ile çektiği sahneleri yeniden filme aldı. Film, toplamda 10 milyon dolara mal oldu.

214
Kevin Spacey'in yeni filmi Billionaire Boys Club çöpe atılabilir

15 milyon dolarlık bütçesi olan Billionaire Boys Club filminde de Spacey’nin olduğu sahnelerin montajda atılması bekleniyor. Oysa Spacey, Ansel Elgort ve Taron Egerton ile birlikte filmin başrol oyuncularından biri.

314
Kevin Spacey'in yeni filmi Billionaire Boys Club çöpe atılabilir

Bir Hollywood halkla ilişkiler görevlisi, Spacey’nin filmin tanıtım röportajlarına zarar verdiğini belirtti. Çünkü gazetecilerin filmin hikayesinden çok Spacey’nin hikayesini sormak isteyeceklerini söyledi.

414
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro