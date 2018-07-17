Kevin Spacey'in yeni filmi Billionaire Boys Club çöpe atılabilir

Taciz skandallarının odağındaki Hollywood'un ünlü aktörü Kevin Spacey gittikçe dibe batıyor. Taciz iddiaları nedeniyle soruşturma altında olan ünlü oyuncu Kevin Spacey'in yeni filmi Billionaire Boys Club henüz vizyona girmeden çöpe gitme tehlikesi altında. Hollywood yapımcısı Gavin Polone, New York Post’a yaptığı açıklamada, “Bu filmle ilgili hiç reklam görmedim. Film çöpe gidiyor gibi görünüyor” dedi. ABD’de 17 Ağustos’ta vizyona girecek olan filmle ilgili şimdiye kadar herhangi bir tanıtım yer almıyor. “Filmin başarılı olması için tanıtım yapmak zorundasınız” diyen Polone, “Hiçkimse Kevin Spacey ile birlikte TV şovlarına çıkmak istemiyor” şeklinde konuştu.
58 yaşındaki ABD'li oyuncu, sadece Billionaire Boys Club filmiyle ilgili olumsuzluk yaşamadı. Yönetmen Ridley Scott, geçtiğimiz sonbaharda, aralarında Rent filmi aktörü Anthony Rapp’in de olduğu birden çok erkeğe cinsel tazicle suçlanan Spacey’yi All the Money in the World adlı filmin kadrosundan çıkardı. Yönetmen, Spacey’nin rolünü Christopher Plummer’a vererek Spacey ile çektiği sahneleri yeniden filme aldı. Film, toplamda 10 milyon dolara mal oldu.
15 milyon dolarlık bütçesi olan Billionaire Boys Club filminde de Spacey’nin olduğu sahnelerin montajda atılması bekleniyor. Oysa Spacey, Ansel Elgort ve Taron Egerton ile birlikte filmin başrol oyuncularından biri.
Bir Hollywood halkla ilişkiler görevlisi, Spacey’nin filmin tanıtım röportajlarına zarar verdiğini belirtti. Çünkü gazetecilerin filmin hikayesinden çok Spacey’nin hikayesini sormak isteyeceklerini söyledi.
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